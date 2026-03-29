Pedro Carrión desafía al tiempo: pichichi a los 48 años y con mejores números que Mbappé
Mejor promedio goleador que Mbappé o Haaland
El Tottenham se carga a Igor Tudor tras sólo siete partidos y ya busca nuevo entrenador: hay un favorito
¿Se puede seguir jugando al fútbol con 48 años? La respuesta la tiene Pedro Carrión, delantero del CD San Fernando 1940, que no solo sigue en activo, sino que está firmando una temporada absolutamente espectacular.
Un pichichi a los 48 años
Lejos de vivir sus últimos coletazos en el fútbol, Carrión está dominando la Tercera Andaluza con números de otro planeta.
“Llevo 28 goles en 18 jornadas”, explica el propio delantero, que incluso se perdió tres partidos por lesión. Unas cifras que lo colocan como máximo goleador de la categoría… y algo más.
Sus números no solo destacan en su liga. Si se comparan los goles por partido, el veterano delantero supera a estrellas mundiales como: Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr, Raphinha o Lamine Yamal.
Referente para jugadores 30 años más jóvenes
Carrión comparte vestuario con futbolistas que podrían ser sus hijos. “Tengo compañeros de 18, 19 o 20 años. Me veo reflejado en ellos cuando empezaba”, reconoce.
Su rol va mucho más allá de los goles: es un líder dentro y fuera del campo, incluso siendo mayor que su propio entrenador. “El míster es más joven que yo”, comenta entre risas.
Tras haber dejado el fútbol, su vuelta llegó tras una llamada inesperada de Monchi, figura clave en los despachos del fútbol español. “Le dije que ni me lo pensaba”, recuerda. Una decisión que, visto lo visto, ha sido todo un acierto.
A sus 48 años, Carrión sigue disfrutando del fútbol como el primer día. “Bendito mareo”, dice con humor, consciente de que está viviendo una historia totalmente fuera de lo común.