Diego Páez de Roque Madrid, 29 MAR 2026 - 15:45h.

El Real Betis celebró el título por todo lo alto

La curiosa historia de Junzhe Yu, el futbolista del Shanghai que jugó como portero y defensa en LALIGA Futures

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El Real Betis ha vuelto a demostrar por qué tiene una de las mejores canteras del mundo. A sus recientes éxitos hay que sumarle el prestigioso Mundial de Clubes sub12 de LALIGA Futures, donde hoy se han proclamado campeones tras remontar al Flamengo.

Han sido muchos los días de competición antes de llegar al partido final, donde las estrellas del futuro han querido dejar huella de su potencial. Sin embargo, entre todas las grandes actuaciones que ha dejado el torneo, el Real Betis ha sido el equipo más regular.

Durante toda la competición, únicamente han recibido dos goles en contra. Empezaron con algunas dudas tras el empate inicial contra el Atlético de Madrid, pero a partir de ahí se han mostrado superiores a todos sus rivales, entre los que se encontraban el Sevilla FC, Real Madrid, Wydad, RCD Espanyol, FC Barcelona y Flamengo, a quienes remontaron en la final.

Así ha sido la celebración del Real Betis

El pitido final de De Burgos Bengoetxea coincidía con el golazo de Lucas para poner el 3-1 en el marcador. Tras un ejercicio de superación y una demostración de pundonor, coraje y ganas, el Real Betis se proclamaba campeón del Mundial sub12 de LALIGA Futures.

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A partir de ahí comenzó una fiesta en el Campo Los Altos de Brunete. Los jugadores del Real Betis se tiraron por el césped, abrazados entre ellos y visiblemente emocionados, llevándose las manos a la cara.

Después del éxtasis inicial, los futbolistas se juntaron en el terreno de juego para saludar a sus rivales, quienes les hicieron un pasillo antes de recoger la copa de campeones. Una vez Javi Secano, capitán del equipo, levantó la copa al cielo de Brunete, los jugadores se acercaron al fondo donde estaban sus familiares y aficionados.

Allí, mientras sonaba el himno del Real Betis, los jóvenes futbolistas posaron con la copa para después volver a entrar en un estado de euforia acompañado con cánticos entre ellos, siempre con la copa del Mundial en el centro y al aire.

Puedes ver la fiesta del Real Betis en el vídeo situado en la parte superior de la noticia.

Entre los jugadores mejor valorados del torneo destaca Javi Secano, quien fue nombrado MVP del torneo. El '10' y capitán del Real Betis lucía orgulloso su premio individual, aunque dejó claro en entrevistas postpartido que no hubiese sido posible lograrlo sin la ayuda de sus compañeros.

También cabe a destacar el papel importante de Candelá, el mejor defensor del torneo que también ha aportado en ataque con goles, y Jesús Heredia, máximo goleador del equipo con aportaciones clave en la semifinal contra el Barcelona.