Diego Páez de Roque Madrid, 28 MAR 2026 - 18:48h.

El jugador del Shanghai sorprendió jugando como portero y defensa

La Bombonera se traslada a Brunete: así vibra la hinchada de Boca Jrs en el Superclásico de LALIGA Futures

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¿Te imaginas a un jugador de Primera División que juega un partido como portero y el siguiente como central? Pues esto ha pasado en el Mundial sub12 de LALIGA Futures.

El torneo organizado por la Fundación José Ramón de la Morena en Brunete reunió a varias de las mejores canteras de todo el mundo, tanto de Europa, África, América y Asia.

Los equipos españoles fueron separados en dos grupos, cada uno de ellos con un invitado: el Wydad de Casablanca y el Shanghai Port. Y precisamente, en este último, se encuentra nuestro protagonista.

El primer partido, el equipo chino se enfrentó a uno de los favoritos para ganar el torneo, el FC Barcelona. Junzhe Yu, el guardameta asiático, recibió 5 goles, con un hat-trick de la estrella culé Destiny Kosiso.

Lo curioso viene cuando, en el siguiente partido, contra el Valencia CF, desempeñó una función totalmente diferente, ejerciendo de central. Llamó la atención por su envergadura, además de llevar el dorsal número 1 en la camiseta de jugador.

El tercer partido, en el que se enfrentaron al Villarreal, volvió a enfundarse los guantes dejando paradas de mucho nivel. El último encuentro, frente al Espanyol, ocurrió lo mismo.

Por qué Junzhe Yu jugó como central y portero

Desde ElDesmarque pudimos hablar con el cuerpo técnico del Shanghai Port para explicar por qué Junzhe Yu jugó como central y como portero.

"Puede jugar en muchas posiciones, tanto de defensa como de portero", reconoció uno de los técnicos del club chino. Aun así, comentaron que le ven más potencial bajo los palos, como ha demostrado en el torneo, aunque su posición en el futuro dependerá de la elección.

"Respetaremos su decisión y le guiaremos a continuar su carrera futbolística", añadió uno de los entrenadores del cuerpo técnico del Shanghai Port.

Además, conscientes de la importancia del torneo, donde se han enfrentado a algunas de las mejores canteras del mundo, consideraron que poniendo a Junzhe Yu como jugador podían dar más oportunidades a otros futbolistas, como el portero suplente.