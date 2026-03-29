Diego Páez de Roque Madrid, 29 MAR 2026 - 13:09h.

El Real Betis, primer campeón del Mundial sub12 de LALIGA Futures

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El Real Betis se ha proclamado campeón del primer Mundial sub 12 de LALIGA Futures tras derrotar al Flamengo con una remontada que quedará para la historia de la cantera del club verdiblanco. El estadio Los Arcos de Brunete se llenó hasta la bandera para disfrutar de la gran final después de muchos días con partidos entre equipos de todo el mundo.

El encuentro comenzó con ocasiones para ambos equipos, pero todo disparos desde media distancia, debido a las defensas rocosas que presentaron ambos equipos para la gran final del torneo.

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Fue en el minuto 10 cuando Marcos Leonardo, el '10' de Flamengo, recogió un pase en largo desde dentro del área y, con un potente disparo con la pierna izquierda, superó a Álvaro Martínez.

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El Real Betis se hizo con la posesión y las ocasiones durante el final de la primera mitad, pero sin ver portería. Fue en la segunda parte cuando Jasper encontró a Amari dentro del área y, tras algún rebote, se topó delante de la portería completamente vacía, rematando a placer para hacer el empate.

Los verdiblancos no bajaron el listón y, en otra jugada a balón parado, Jasper, otro de los habituales suplentes, puso a los suyos por delante con un golpeo preciso en el segundo palo. Lucas, en el último minuto, cerró el encuentro con un potente golpeo desde fuera del área y así coronar al Real Betis como el equipo campeón del Mundial sub12 de LALIGA Futures.

El camino del Real Betis en el Mundial sub12 de LALIGA Futures

En estos últimos 5 días, el Real Betis se ha enfrentado a equipo de todo el mundo, siendo el equipo más regular de todo el torneo. Comenzó dejando algunas dudas, ya que no pasaron del empate contra el Atlético de Madrid encajando el primer gol del campeonato.

Quizá fueron los clásicos nervios del primer día, pero a partir de ahí se mostraron como el equipo más sólido y ordenado que les terminó llevando a la final del Mundial sub12 de LALIGA Futures.

Ya en el segundo día del torneo, el conjunto verdiblanco afrontaba uno de los retos más complicados: enfrentarse, en una misma jornada, al Sevilla FC y al Real Madrid. Sin embargo, ante la dificultad del calendario, los béticos mostraron su mejor versión, disipando las dudas del día anterior y consolidándose como uno de los favoritos.

El derbi sevillano fue uno de los partidos más reñidos de la fase de grupos, con muchas interrupciones -la mayoría por faltas-, pero terminaron llevándose el duelo por 0-1. "Cada derbi hay que vivirlo como si fuese el último y siempre hay que ganarlos. Los derbis se juegan para ganar", dijo Javi Secano, capitán del Real Betis, tras el encuentro en ElDesmarque.

Ya por la tarde, tocó el turno de enfrentarse al Real Madrid, que llegaba de ganar por goleada al Wydad de Casablanca. Realizando el partido más completo, se impusieron por 0-2 a los de la capital de España.

La fase de grupos la cerraron ganando por 3-0 al Wydad, es decir, únicamente recibieron un gol en los tres primeros días de competición.

Ya en la jornada del sábado, el Real Betis se enfrentó en cuartos de final al RCD Espanyol, quien logró pasar como segundo en su grupo. Volviendo a mostrar su versión más sólida, vencieron por 3-0. Pero el plato fuerte llegaría en el turno de tarde, en semifinales, donde se citaron con el FC Barcelona, uno de los favoritos del torneo, a quienes también ganaron sin encajar por 0-2.

A lo largo del torneo, el Real Betis ha demostrado ser el equipo más trabajado, realizando un gran juego coral siendo alegres en ataque y sólidos en defensa. Sin embargo, hay varios jugadores que han destacado por encima de los demás.

El indiscutible en defensa, Candelá, no solo ha sido superior a los mejores delanteros del torneo, sino que además ha participado con goles y asistencias. Javi Secano, el incansable capitán, disputó casi todos los minutos ya sea como centrocampista o defensa, siendo la clave en las jugadas a balón parado. Finalmente, Jesús Heredia terminó siendo el máximo goleador del equipo, con tantos clave en las rondas finales del torneo.