Diego Páez de Roque Madrid, 28 MAR 2026 - 20:48h.

El Real Betis venció por 2-0 al FC Barcelona en semifinales

La curiosa historia de Junzhe Yu, el futbolista del Shanghai que jugó como portero y defensa en LALIGA Futures

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Después de muchos días con remontadas, gestas, jugadas y goles, ya conocemos a los finalistas del Mundial sub12 de LALIGA Futures. La mañana de este sábado nos dejó a los semifinalistas del torneo, quedándose por el camino algunos de los favoritos como Real Madrid o Palmeiras.

El turno de la tarde cerraba con un Real Betis-FC Barcelona muy esperado por todos los aficionados presentes en Brunete. Ambos equipos completaron una gran fase de grupos, por lo que no se podía optar por un favorito claro.

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Sin embargo, los verdiblancos demostraron, una vez más, por qué tienen una de las canteras mejor preparadas del mundo. Jesús Heredia Barroso, quien se postula a candidato a máximo goleador del torneo, abrió la lata con una gran jugada individual.

Pero la cosa no quedó ahí, y aunque el Real Betis se mostró muy superior tanto física como tácticamente al FC Barcelona, no pararon de intentarlo hasta conseguir ampliar su ventaja. De nuevo, Jesús Heredia pisó área hasta línea de fondo para encontrar a un incansable Javi Secano que remató a puerta vacía. Entre los destacados del partido aparece Candelá, quien supo frenar a la perfección a unos de los mejores delanteros del torneo como es Destiny.

Además, el Real Betis ha sido uno de los equipos más regulares del torneo. Únicamente dieron la sensación de dudas en el primer partido, donde empataron contra el Atlético de Madrid encajando primero. A partir de ahí, han mantenido la portería a cero en todos los partidos -Sevilla, Real Madrid, Wydad, Espanyol y Barcelona-, además de realizar un fútbol alegre y ordenado en ataque.

En el otro lado del cuadro, Flamengo y PSG se veían las caras tras dejar por el camino al Arsenal y a Palmeiras. La presión de que dos leyendas del fútbol brasileño como son Filipe Luis y Luís Pereira, estuviesen presentes esta tarde en el Campo Fútbol Los Arcos de Brunete no afectó a las jóvenes estrellas del club carioca, que consiguieron imponerse a sus rivales.

De esta forma, el FC Barcelona y el PSG disputarán un partido por el tercer y cuarto puesto del torneo a las 11:00 de este domingo 29 de marzo. En un principio, después de este encuentro se jugaría la gran final, pero la organización del torneo ha querido que los aficionados que acudan al campo puedan disfrutar de más fútbol con un partido de exhibición entre el Real Madrid y Boca Jrs alrededor de las 11:30.

Dónde y cuándo ver la final del Mundial sub12 de LALIGA Futures

Tras los encuentros mencionados anteriormente, Brunete disfrutará de la gran final del Mundial sub12 entre el Real Betis y Flamengo.

Se calcula que la hora de inicio del encuentro sea en torno a las 12:00 de este domingo 29 de marzo, aunque esta podría retrasarse ligeramente debido a los partidos anteriores.

A diferencia del resto de partidos del torneo, la duración de la final será de 20 minutos por parte, siendo así el partido más largo del mismo. La gran final se podrá seguir a través de Movistar+, DAZN, Teledeporte, GOLTV y los canales oficiales de LALIGA.