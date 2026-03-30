Pepe Jiménez Sevilla, 30 MAR 2026 - 10:02h.

El plan de Luis García Plaza para la Semana Santa del Sevilla

Luis García Plaza 'remató' su fin de semana de estudio viendo al Sevilla Atlético

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Luis García Plaza continúa preparando su debut con el Sevilla. El exentrenador del Alavés, entre otros clubes, ha aprovechado el fin de semana para estudiar, analizar y charlar con su staff sobre los primeros días con su nueva plantilla y remató su fin de semana acudiendo a la ciudad deportiva para ver al Sevilla Atlético.

Apenas han sido unos días de entrenamiento y con muchas ausencias, pero Luis García Plaza ya tiene los primeros datos apuntados sobre su plantilla. El técnico llega con una idea clara -desarrollada durante su carrera-, pero sabe que deberá adaptar ciertos ideales para que este equipo funcione y consiga la salvación.

Es por ello que durante el fin de semana, además de ordenar su situación personal, el entrenador ha intentado aprovechar el máximo de horas posibles analizando, charlando y debatiendo con sus compañeros del cuerpo técnico.

El domingo, con la ciudad paralizada por la Semana Santa, el técnico acudió al Jesús Navas para ver en directo al Sevilla Atlético, equipo en el que, si fuese necesario, quiere encontrar alguna pieza que le ayude a completar el puzle de la salvación.

El plan de Luis García Plaza para Semana Santa

Tras el fin de semana de descanso, al menos para los jugadores, el Sevilla volverá a los entrenamientos este Lunes Santo por la tarde. El técnico, con esta medida, permite que los futbolistas tengan algo de más margen antes de volver al trabajo.

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El Martes Santo tocará sesión de mañana, para volver a la tarde el Miércoles Santo y el Jueves Santo. Las sesiones del viernes y el sábado, antes de viajar, volverán a la primera hora del día, intentando contar con el mayor número de internacionales posibles en cada una de ellas.

Luis García Plaza, para rematar su primera semana de trabajo, atenderá a los medios de comunicación el sábado, tras la última sesión de entrenamiento.