"Es un día muy importante para Sevilla", admite el central

Domingo de (Sergio) Ramos

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Marcao ha estado este Domingo de Ramos en El Balcón de ElDEsmarque. El central del Sevilla FC ha presenciado la Semana Santa de la capital hispalense desde uno de los jugadores más privilegiados de la ciudad, donde ha valorado la llegada de Luis García Plaza al banquillo y el pasaporte español que acaba de obtener.

"Es un día muy importante para Sevilla. Es la primera vez que estoy con mi familia, las otras veces no pude estar. He disfrutado de un día muy importante", admitió el central en plena carrera oficial.

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Sobre su nacionalidad española, admite que está "muy feliz" y "muy contento" y que "tardó un poquito más" en solucionarse a nivel burocrático. "Ahora soy español", dijo entre risas.

Respecto a Luis García Plaza, admite que ha tenido conversaciones con él, pero que al estar lesionado todavía no pueda hacer demasiadas valoraciones. "Hablé un poco con el nuevo míster, tiene sus ideas de juego. Es un entrenador exigente, pero estoy fuera, como todos saben. Hablé un poquito, pero no pude hablar mucho pero no estuve dentro del campo", declaró.

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Marcao se mostró especialmente feliz por disfrutar de la Semana Santa desde un lugar privilegiado. "Lo más importante para mí es mi familia. Soy católico, mis niñas están todas aquí, felices. Lo más importante es que la familia está aquí y está disfrutando de este momento. Las niñas lo disfrutan, tienen muchas amigas de aquí de Sevilla y están muy contentas con este día", admitió.