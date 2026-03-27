Basilio García Sevilla, 27 MAR 2026 - 10:13h.

Deja de ocupar plaza de extracomunitario

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El Sevilla FC ha informado este viernes que, después de un proceso que ha durado meses, Marcao Teixeira ha conseguido al fin la nacionalidad española, de modo que libera una plaza de extracomunitario, un problema menos para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada. Uno menos dentro de todos los que, presumiblemente, tendrá. No serán pocos.

El central brasileño, que se encuentra lesionado tras sufrir una fractura en el escafoides del pie izquierdo, de la que fue operado en el mes de enero, no podrá jugar en lo que resta de temporada por su dolencia y al habérsele retirado la ficha para poder inscribir a Neal Maupay, pero sí que lo hará, como comunitario, a partir de la temporada que viene.

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Así, Antonio Cordón -o el que venga-, tendrá la opción de fichar a un extracomunitario más, posibilidad que no se podía contemplar al tener cubierto el cupo de tres que permite la normativa. Hasta ahora, Suazo, Alexis Sánchez y Marcao cubrían ese trío. Con la nacionalización de Marcao y la más que presumible salida de Alexis Sánchez, se liberará ese cupo.

Hasta hace unos días, una de esas fichas estaba destinada a Patrik Mercado, el ecuatoriano por el que el Sevilla había llegado a un principio de acuerdo con Independiente del Valle. Pero el centrocampista se ha roto la rodilla y la operación está en el aire. Tendrá que pasar en unos meses un reconocimiento médico que difícilmente superará.

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Marcao llegó en 2022 al club, y su trayectoria ha estado marcada por lesiones y expulsiones. Con todo, es uno de los capitanes de la plantilla, y el pasado verano fue de los que se rebajó el salario anual a cambio de ampliar su contrato un año más. Su vinculación con el Sevilla acaba ahora en 2028. Aunque su rendimiento en el campo es cuestionable, al menos ya no ocupa una de las plazas reservadas tradicionalmente a jugadores que contribuyan a incrementar el nivel del plantel.

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El comunicado del Sevilla

El jugador del Sevilla FC, Marcao do Nascimento Teixeira, ha obtenido en los últimos días la nacionalidad española tras completar todos los trámites pertinentes. De esta forma, el central sevillista cuenta desde este momento con la nacionalidad brasileña y española.

Marcao llegó al Sevilla FC en el verano de 2022 procedente del Galatasaray y es actualmente uno de los capitanes del primer equipo.