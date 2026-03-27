Basilio García Sevilla, 27 MAR 2026 - 11:31h.

Kike Salas, Azpilicueta, Peque y Agoumé, ausencias en el entrenamiento

Marcao obtiene la nacionalidad española

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El Sevilla FC está de enhorabuena con la nueva nacionalidad de Marcao. El brasileño ha sido el protagonista del día al conocerse que ha obtenido el pasaporte español, por lo que ya no ocupará plaza de extracomunitario cuando se reincorpore al equipo de cara a la próxima temporada, ya que en la actual no podrá jugar tras retirársele la ficha para dar cabida a Neal Maupay.

Además de eso, Marcao ha sigo también la principal novedad del entrenamiento de este viernes, el tercero de Luis García Plaza como técnico sevillista. Hacía semanas que no se veía públicamente al brasileño en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y, de hecho, las últimas imágenes que había de él se localizaban en Brasil. Este Viernes de Dolores, Marcao ha pisado el campo para asistir a la charla previa del que es su nuevo entrenador, y lo ha hecho, como es habitual en él, con una sonrisa en la cara y bromeando.

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El brasileño fue expulsado en el último partido de 2025, ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y su reacción ante Muñiz Ruiz provocó que le sancionaran con seis partidos. La suspensión ya está cumplida, pero en el tramo final del mercado de fichajes se conoció que iba a ser operado de la rotura del escafoides del pie izquierdo, lo que le haría perderse la temporada. El club contactó con LALIGA y consiguió retirarle la ficha, abriendo el hueco necesario en el límite salarial para inscribir a Maupay. Este viernes, Marcao ha sido protagonista por dos buenos motivos, aunque no se ha entrenado con el grupo y sí ha presenciado en primera fila el entrenamiento, sentado en una de las neveras.

El tercer entreno de García Plaza

El tercer entrenamiento de Luis García Plaza ha estado basado en la táctica. De hecho, los medios presentes no han podido completar los habituales 15 minutos de apertura. Se ha podido ver al técnico madrileño muy activo, con un cronómetro en la mano, supervisando de primera mano los ejercicios de sus futbolistas.

En cuanto a las ausencias, además de los ocho internacionales, no se han ejercitado Kike Salas, Azpilicueta y Peque, mientras que Lucien Agoumé lo ha hecho aparte del grupo por una gestión de cargas. El equipo descansará el fin de semana, y durante el grueso de la Semana Santa trabajará en sesiones vespertinas para empezar a preparar el partido ante el Real Oviedo del próximo Domingo de Resurrección, el primero de García Plaza como entrenador sevillista.