Pepe Jiménez Sevilla, 26 MAR 2026 - 12:50h.

Así se ha encontrado la plantilla del Sevilla García Plaza: Peque, Agoumé, Azpilicueta, Kike Salas...

García Plaza charló con Kike Salas para preguntarle por su estado físico

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Luis García Plaza no tuvo ningún tipo de duda. El nuevo entrenador del Sevilla se sentó ante los medios de comunicación y al ser cuestionado por los principales déficits de su equipo ni se lo pensó: "Somos el equipo más goleado de la categoría", decía evidenciando su preocupación. Para mejorar o evitar aumentar el error, el técnico busca aliados y uno de ellos podría ser Kike Salas.

Convertido en uno de los futbolistas más fiables en los últimos meses en Nervión, Kike Salas ha pasado de ser un recambio a prácticamente un indiscutible y García Plaza quiere verle. El zaguero forzó para estar ante el Valencia y en este parón se cuida para estar al máximo ante el Oviedo.

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Ante dicha situación, este jueves se ha podido ver durante unos minutos al técnico charlando, primero en presencia de Lucién Agoumé, y después en solitario, con Kike Salas. El entrenador le escuchaba y le miraba las piernas, posiblemente buscando el punto de molestia, y posteriormente le daba unas pequeñas indicaciones antes de dejarle que se marchase al gimnasio a trabajar.

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El rol de Kike Salas en la idea de García Plaza

A pesar de que apenas lleva un par de días en Sevilla, no sería demasiado arriesgado decir que el nuevo equipo de García Plaza será mucho menos alocado que el de Matías Almeyda y, posiblemente, vivirá más cerca de su área que con el argentino.

En dicha idea, Kike Salas ha demostrado ser más seguro, sentirse más cómodo con Quique Sánchez Flores que con Almeyda o Pimienta, y el de Morón debería ser pieza indispensable para su nuevo entrenador.

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Si su estado físico lo permite, debería, Kike Salas tendrá prácticamente toda la semana próxima para demostrarle a su nuevo entrenador que debe ser de la partida y que en un Sevilla un poco más ordenado, sus características aumentarán considerablemente.