Pepe Jiménez Sevilla, 26 MAR 2026 - 10:03h.

García Plaza, su contrato y la clave del Sánchez-Pizjuán: "Este estadio es la hostia, eh"

Joan Jordán, fichaje para el Alavés de García Plaza, no encontró regularidad con su nuevo entrenador

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La llegada de Luis García Plaza al Sevilla, como es lógico, ha despertado el interés en un reencuentro inesperado con Joan Jordán, sin embargo, al contrario de lo que sería sencillo pensar, la relación entre ambos en Vitoria no fue lo brillante que se esperaba y esta reunión tampoco podría ser el punto de reinicio para el mediocampista.

Sin apenas oportunidades bajo las órdenes de Matías Almeyda y señalado, en parte, por rechazar ciertas renegociaciones en su contrato, muchos creían que la llegada de García Plaza al Sánchez-Pizjuán significaría, de manera directa, su vuelta a la regularidad, pero antes hay que recordar lo que pasó en el Alavés.

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Fichaje bajo las órdenes del técnico, apenas jugó prácticamente dos partidos -uno de ellos ante el Sevilla- completos bajo las órdenes de Luis García Plaza, siendo mucho más un recambio habitual que un titular indiscutible.

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El propio Jordán, tras la salida de Luis García Plaza y la llegada de Coudet, decía que "cuando llegué a Vitoria me encontraba en un momento bueno, jugué en Getafe, donde estuvimos regular todos, y a partir de ahí no volví a hacerlo", añadiendo que "si se cortan los minutos, es más difícil. Necesitaba encontrarme, entrar solo para diez o quince minutos es algo complejo para poder demostrar lo que tengo que dar".

Su descontento con García Plaza parecía evidente e insistía en que "el estilo de Coudet me va a ayudar", deslizando cierta desconexión con la idea del que ahora es, otra vez, su entrenador.

García Plaza tampoco garantiza los minutos de Jordán

Sea por ello, o simplemente por sinceridad, García Plaza no quiso darle ventaja alguna a Jordán respecto a otros compañeros en este nuevo camino juntos y en su presentación comentaba que "hemos cruzado cuatro palabras, quiero ver a todos los jugadores. Tengo mi idea en la cabeza, pero es él es uno más, como el resto".