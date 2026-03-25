Basilio García Sevilla, 25 MAR 2026 - 18:52h.

El madrileño tendrá que jugar cuatro partidos en Nervión hasta final de temporada

Lo primero que Luis García Plaza quiere cambiar en el Sevilla: "Solo quiero personas que sumen"

Compartir







El Sevilla FC se ha echado en manos de Luis García Plaza tras destituir a Matías Almeyda, un entrenador que llevaba más de un año sin equipo que, no obstante, conoce bien la competición española. El madrileño ha dirigido 229 partidos en LALIGA EA SPORTS con cinco equipos diferentes -Levante, Getafe, Mallorca, Villarreal y Alavés-, y tiene experiencia de sobra cuando la clasificación está ardiendo.

Este miércoles ha sido presentado como nuevo técnico sevillista, y como buen conocedor de lo que se cuece en España, no ha tenido más remedio que rendirse al ambiente que se genera en el Ramón Sánchez-Pizjuán cuando el equipo acompaña, no como en las últimas temporadas en las que para el sevillista se ha convertido prácticamente en un suplicio acudir al estadio de Nervión.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla confirma el nuevo cuerpo técnico de Luis García Plaza

"El equipo tiene que dar. Mi experiencia cuando he venido aquí es que cuando el equipo transmitía y empujaba al rival, la gente se volcaba. Tenemos que ser capaces de competir, si les damos eso... este estadio es la hostia, eh, este estadio es impresionante", espetaba sin tapujos.

Los cinco partidos de García Plaza en Nervión

Sabe bien Luis García Plaza lo que dice, pues hasta en cinco ocasiones diferentes ha visitado el Sánchez-Pizjuán como entrenador visitante. Lo hizo una vez con el Levante, tres con el Getafe y una más con el Deportivo Alavés. Curiosamente, solo con el equipo vitoriano fue capaz de sacar un resultado positivo.

La primera vez que estuvo en el banquillo visitante del estadio de Nervión fue en enero de 2011 como entrenado del Levante. Aquel día, los de Gregorio Manzano vencieron por 4-1 con un hat-trick de Luis Fabiano y un gol más de Escudé.

PUEDE INTERESARTE Los números históricos de Luis García Plaza, suficientes para la permanencia

En las tres temporadas siguientes visitó el Sánchez-Pizjuán con el Getafe, sufriendo tres derrotas seguidas. 3-0 en la 2011/12 con Marcelino en el banquillo -Fazio, Manu del Moral y Kanouté-, 2-1 en la 12/13 -Fazio y Negredo- ante un Sevilla que dirigía Míchel; y de nuevo 3-0 en la 13/14 -Vitolo, Bacca y Rakitic- con Unai Emery al mando.

Luis García Plaza tardó diez años en volver al estadio del Sevilla, fue en la 2023/24 con el Deportivo Alavés, y ese día sí que se anotó una importante victoria ante Quique Sánchez Flores. Los babazorros se pusieron con 0-2 en el marcador gracias a goles de Tenaglia y Kike García. Los locales empataron por medio de Rafa Mir y Ocampos, pero un gol de Duarte en el tramo final decantó el encuentro en la única victoria de García Plaza en Nervión. Ahora, tiene cuatro opciones por delante -Atlético de Madrid, Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid- para mejorar sus números en el coliseo sevillista.