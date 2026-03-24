Basilio García Sevilla, 24 MAR 2026 - 15:58h.

El gerente deportivo del club ecuatoriano habló sobre una decisión consensuada sobre la operación, algo que niegan en Sevilla

Patrik Mercado se rompe el ligamento cruzado anterior antes de llegar al Sevilla

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Gran infortunio el que ha sufrido Patrik Mercado este fin de semana. El centrocampista ecuatoriano tenía ante sí meses importantísimos para su carrera profesional. Iba a jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con su selección y, después, daría el salto a Europa para fichar definitivamente por un Sevilla FC que llevaba mucho tiempo siguiendo sus evoluciones.

Sin embargo, se ha roto su ligamento cruzado anterior y el menisco medial de la rodilla derecha, y todo apunta a que su fichaje por el club nervionense está muy cerca de romperse, a pesar de que haya pasado solo un mes desde que tato Independiente del Valle como el Sevilla anunciaran el acuerdo al que habían llegado por el futbolista.

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Este martes, en Ecuador, Luis Fernando Saritama, gerente deportivo del conjunto rayado, explicó que el periodo de convalecencia del jugador se alargará entre siete y ocho meses, lo que le imposibilitaría jugar prácticamente hasta el año 2027, pero fueron más llamativas sus palabras sobre la decisión compartida con el Sevilla para la operación del jugador.

“En la resonancia magnética se comprobó el diagnóstico del especialista, pues determinó que hay que aplicar la cirugía lo más pronto posible. En el día de hoy estamos teniendo una reunión con la gente de Sevilla sabiendo que tiene que ser una decisión compartida, y se está evaluando que sea aquí o si se le opera en España. En el transcurso del día se definirán esas circunstancias”, comentaba en declaraciones a MachDeportes FM.

La versión del Sevilla

Sin embargo, la versión del Sevilla es radicalmente opuesta a la que ha expresado de manera pública Saritama. Según ha podido conocer ElDesmarque, en la capital hispalense entienden que el jugador no es de su propiedad, por lo que no tienen nada que decir en cuanto a la operación del jugador.

Es más, el futuro de Patrik Mercado como sevillista ha quedado totalmente en el aire, ya que el anuncio de hace un mes fue el de un principio de acuerdo. Así, el Sevilla tiene una opción preferencial en junio para ficharle en los términos acordados, que podrá ejecutar… o no. “Se ha alcanzado un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del jugador Patrik Mercado sujeto a la ejecución de la transferencia por parte del Sevilla. El centrocampista internacional ecuatoriano no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 2026/27”.

Una de las claves para cualquier fichaje es la de que el jugador se someta a un reconocimiento médico, y eso deberá hacer para que se concrete el traspaso. Teniendo en cuenta que ha sufrido una lesión tan grave y que este debería hacerse en tres meses, resulta altamente complicado que el ecuatoriano acabe recalando en el conjunto sevillista.