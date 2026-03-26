Basilio García Sevilla, 26 MAR 2026 - 19:19h.

El camero y su grupo han estado informados en todo momento

La 'due diligence' de Sergio Ramos, en el minuto 93

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El proceso de venta que vive el Sevilla FC marca la actualidad del club en muchos aspectos. Por ejemplo, en uno reciente que se ha convertido en habitual en Nervión en los últimos años, un cambio de entrenador. El consejo de administración decidió destituir a Matías Almeyda tras la derrota ante el Valencia CF y reemplazarlo por Luis García Plaza. El madrileño se ha convertido en el noveno técnico sevillista en los últimos tres años y medio. Una barbaridad para cualquier club que se precie y un aspecto que evidencia la situación que se vive en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Pues bien, como esta ensalada está llena de ingredientes, durante todo el proceso de cambio de técnico, una persona externa al club ha sido informada puntualmente. Se trata de Sergio Ramos, la cabeza visible del grupo que, en estos momentos, tiene todas las papeletas para hacerse con la propiedad del club.

Los actuales mandatarios del club nervionense han mantenido al tanto al camero tanto de la destitución de Almeyda como del sustituto elegido, así como los pormenores del contrato que ha firmado García Plaza con el horizonte puesto en 2027, tal y como ha desvelado este jueves ABC de Sevilla. Claro está, si consigue que el Sevilla siga en LALIGA EA SPORTS la temporada que viene.

Este dato habla bien de la sintonía que existe en estos momentos entre los vendedores y el posible comprador más aventajado. De momento, el grupo que comanda Sergio Ramos, de la mano de Five Eleven Capital, ha sido el que más lejos ha llegado en sus intenciones de comprar al Sevilla.

Los siguientes pasos

La due diligence que ha realizado el grupo de Sergio Ramos ha tocado a su fin. Tal y como se esperaba, el Viernes de Dolores era la fecha marcada para que acabara la exhaustiva auditoría que han realizado.

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En las próximas semanas comenzará la negociación pura y dura, los vendedores y los interesados cifrarán la deuda neta del club según les interese para llegar a un acuerdo. Si todo marcha bien, en unos meses el Sevilla podría cambiar de propietario. Si no, el proceso de venta regresaría a la casilla de salida.