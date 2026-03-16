Jorge Morán 16 MAR 2026 - 17:27h.

El futbolista ha lanzado una colección con 'One'

Sergio Ramos aterriza en Sevilla en días claves para la compra del club

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Sergio Ramos ha sido uno de los mejores futbolistas de la historia de nuestro país, pero sus éxitos también van por fuera de los terrenos de juego. Hemos visto al futbolista lanzándose a la música o trabajando en la compra del Sevilla, pero ahora su nueva aventura se centra en un nuevo terreno: la moda.

El ex de Real Madrid, PSG o Sevilla siempre ha sido un enamorado de la moda. Sus looks cada vez que participa en un evento o asiste a algún tipo de partido como espectador siempre son muy comentados. Y aunque puedan gustar más o menos, dependiendo de la persona, sin duda siempre son prendas que dan que hablar. Ahora ha ido un paso más allá y Ramos ha informado de su nueva colección de ropa.

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Sergio Ramos y su nueva aventura empresarial

El de Camas es el nuevo máximo accionista de 'One', una marca muy exclusiva en la que ha participado con una colección confeccionada en Italia y Portugal, que estará al alcance de muy pocos. Sergio Ramos se convierte así en diseñador y lo hace con unas prendas exclusivas como el caso de la chaqueta universitaria (349€), camiseta con cuero vegano (349€) o incluso el guiño a su esposa con la sudadera Pilar negra (149€).

"Siempre me ha gustado la moda", decía el futbolista en una entrevista de hace varios meses. Y ahora, por fin, ha dado el paso con una colección que ha sido todo un éxito y que incluso cuenta ya con algunas prendas agotadas.

Las condiciones de Sergio Ramos a la marca

La unión entre Sergio y 'One' se dio después de que la empresa se lanzara a por él como accionista principal. Pero como suele pasar cada vez que el futbolista cambia de ámbito, Ramos impuso unas condiciones para realizar la firma.

Según las informaciones de en 'El Tiempo Justo', una de las primeras cosas que pidió Ramos es ser el diseñador de su colección cápsula. Además, Sergio no quiere que exista ningún tipo de material de animal, por lo que sólo utilizará cuero vegano y mezcla de algodón orgánico o reciclado. Por último, el sevillano también exigió no sólo estar presente en los diseños, sino también estar implicado en el proceso de producción.