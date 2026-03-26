Ángel Cotán 26 MAR 2026 - 18:02h.

El canterano azulgrana recuerda su calvario

Marc Bernal, el orgullo culé: de su calvario tras romperse el cruzado a liderar al Barça con un doblete

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BarcelonaCaer... para volver a levantarse. Ese ha sido el lema de un Marc Bernal que enorgullece al FC Barcelona tras superar una larga lesión. En septiembre de 2024, el pivote de Berga sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior y menisco externo de su rodilla derecha. Tras dejar atrás su calvario personal, el centrocampista azulgrana continúa creciendo bajo la atenta mirada de Hansi Flick y de la Selección Española Sub 21.

En este parón de marzo, Marc Bernal ha sido protagonista en la concentración de La Rojita. En una entrevista muy personal difundidas por los medios oficiales de la Selección, el jugador culé lanza la vista atrás para recordar cómo superó aquella dura lesión: "De lo peor que puede vivir un futbolista, solo lo saben los que han pasado por eso... y de todo se puede volver".

Sus sensaciones confirmaron lo peor: "Cuando me rompía ya supe que tenía algo y para mí ahí fue el bajón. Durante esos meses en los principios te comes mucho la cabeza y al final te ayudan los profesionales a que puedas volver bien. Me ayudaron mucho". Y además de los médicos, futbolistas de primer nivel como Sergio Ramos y Sergio Canales le brindaron su apoyo.

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Marc Bernal y el gesto privado de Sergio Ramos y Sergio Canales

Sergio Ramos y Sergio Canales. Ambos conocen el camino de la recuperación, más si cabe el talentoso centrocampista santanderino, que ha sufrido lesiones similares durante su carrera. Esta razón explica el gesto que ambos jugadores decidieron tener con un joven Marc Bernal al que le tocó enfrentarse a lo peor del deporte rey.

El propio canterano del FC Barcelona revela el mensaje privado que tanto Ramos como Canales le enviaron durante su proceso de recuperación: "Por suerte me enviaron varios. Sergio Ramos, Canales y luego algunos del equipo también".