Miguel Casado 26 MAR 2026 - 16:02h.

El '20' del Barça ha hablado con Rafa Mainez en ElDesmarque

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Dani Olmo se ha convertido en uno de los fijos en las convocatorias de Luis de la Fuente. Su papel en la Selección Española y en el FC Barcelona le ha elevado a la categoría de indispensable para el técnico riojano. Y no es para menos, pues con él en el campo se han conseguido muchos éxitos, a los que esperemos se sume este verano el Mundial 2026.

El futbolista de Terrassa ha charlado con Rafa Mainez para ElDesmarque, en una entrevista en la que además de recibir una tierna sorpresa de su hermano, ha repasado la actualidad deportiva de nuestro país.

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Además de mojarse en el debate de la portería del combinado nacional, el '20' del Barça ha reafirmado a Hansi Flick en el banquillo del Spotify Camp Nou. "Creo que el presi y Deco ya se han pronunciado a favor de Hansi, que están contentos con él. Yo como jugador puedo decir que es un entrenador muy cercano, que nos ayuda, que su puerta está abierta siempre y que lo que hemos hecho estos años ha sido historia, pero aún podemos hacer muchísimo más", comentaba sobre el futuro del equipo con el alemán.

La llegada de Flick elevó al Barça un escalón, pues dio aires nuevos a la plantilla, tanto en lo deportivo como en lo social. Y es que dentro de su frialdad, "tiene un poco de todo, como buen alemán", bromea Olmo tras reconocer que "sabe más castellano de lo que habla. Él te vacila también un poco de vuelta con su castellano básico".

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Dani Olmo, sobre Lamine Yamal y Joan Laporta

Olmo habló también de su compañero de equipo y selección Lamine Yamal. El extremo de Mataró, con tan solo 18 años, ha experimentado un notable cambio en los últimos meses. "Yo creo que ya se ve en el campo desde fuera todo lo que ha mejorado, aprendido, cambiado en su manera de jugar y siempre para mejor. Nosotros contentos y siempre celebrando su estado de forma, sus goles y las victorias que también nos ha ayudado a conseguir", reconocía Dani en la entrevista.

Y, cómo no, se deshizo también en elogios hacia el recién elegido como presidente del Barça, Joan Laporta. "Se le ve que es un culé más, aparte de ejercer de presidente. Es cercano con los jugadores, siempre a disposición de lo que necesitemos. Esa pasión que transmite por el barcelonismo, esas ganas que tiene siempre de ganar, que nos apoya en todo. Para nosotros es una figura muy importante y todos nos alegramos de que continúe con nosotros, porque es un apoyo muy importante para el vestuario", aseguraba el ex del Leipzig en ElDesmarque.