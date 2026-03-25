El tierno momento de Dani Olmo junto a su hermano en plena entrevista con ElDesmarque

Saray Calzada 25 MAR 2026 - 15:16h.

Dani Olmo ha concedido una entrevista en ElDesmarque y ha recordado sus inicios con su hermano

Dani Olmo se moja con el debate de la portería en la Selección y deja clara su debilidad por Joan García: "Es otro nivel"

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Dani Olmo ha sido uno de los convocados con la Selección Española en esta ventana para disputar dos amistosos. El jugador del FC Barcelona es uno de los más habituales en las listas de Luis de la Fuente y una pieza clave en este proyecto lleno de jóvenes. ElDesmarque ha podido estar con él y conocer su lado más personal. Para él su hermano es importante y Rafa Mainez tenía una sorpresa para el futbolista como se puede ver en el vídeo superior.

"Mi hermano es un apoyo muy importante para mí, con el que empecé a jugar a fútbol, el que me enseñó. Es con el que tengo más recuerdo de cuando era pequeño, un pilar fundamental en mi vida", decía el jugador del Barça sobre él.

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El tierno momento entre Dani Olmo y su hermano Carlos en ElDesmarque

Carlos se ponía al teléfono y Olmo le salía la sonrisa al instante. "Y la de momentos que nos quedan por pasar", le decía el jugador del San Cristóbal. Dani no sabía que su hermano le estaba escuchando cuando le ha dedicado esas bonitas palabras y ese reconocimiento de sus inicios.

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"Qué callado te lo tenías", decía Dani Olmo sobre la sorpresa de su hermano. Carlos le dejaba un mensaje y recordaba esos inicios en el fútbol. Los dos dejaron un tierno momento en ElDesmarque.

El centrocampista se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona. Salió en busca de minutos y crecer. Primero pasó por el Dinamo de Zagreb, en Croacia, y después el Leipzig se fijó en él. Esos cuatro años que estuvo en el club alemán fueron los de su mayor crecimiento. Un rendimiento que hizo que el Barça se fijara de nuevo en él y en 2024 le fichara de nuevo. El centrocampista tuvo un gran impacto a su llegada al club culé. Ahora tiene contrato ahí hasta 2030.