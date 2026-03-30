Pepe Jiménez Sevilla, 30 MAR 2026 - 11:28h.

Antonio Cordón explica por qué y cómo se podría romper el acuerdo con Patrik Mercado

Las opciones de Patrik Mercado son mínimas tras su lesión

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En este Sevilla (casi) nada sale bien. El conjunto blanquirrojo, a falta de algunos meses aún para el inicio del mercado de fichajes, había dado pasos serios en la construcción de su nueva plantilla, pero hasta su fichaje más ilusionante, Patrik Mercado, ha caído lesionado y ahora Antonio Cordón deberá buscar un nuevo refuerzo para dicha posición.

Porque las opciones de que Patrik Mercado juegue la próxima temporada en el Sevilla son prácticamente nulas. Sin poder descartarlo -en este Sevilla es complicado hablar de términos definitivos-, la realidad es que, como el propio encargado en materia de fichajes explicó, el ecuatoriano depende de un reconocimiento médico que, tras su lesión, es imposible que lo supere.

Diferente sería, aunque dada la débil economía blanquirroja parece una decisión cuestionable, que el Sevilla tirase hacia adelante pensando que merece la pena esperar algunos meses al chico, pero el problema sería doble: pagar uno y buscar a otro.

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Es por ello que Antonio Cordón y su equipo, pertenecientes y encargados de los fichajes en el Sevilla hasta que alguien diga lo contrario, ya han comenzado a buscar un nuevo fichaje para el centro del campo blanquirrojo de cara al próximo curso.

Más allá de Marius Marin, que era independiente a Mercado, el director de fútbol sevillista está trabajando en la contratación de un hombre que se adapte a diferentes escenarios de juego, ya que a esas alturas de la temporada, aunque pueda parecer incomprensible, el Sevilla no sabe quién será su técnico el próximo curso ni (casi) que estilo querrá, ya que el cambio entre Almeyda y García Plaza ha sido significativo en ideas futbolísticas.

La búsqueda ha comenzado. Tocará reiniciar la idea, la operación y puede que hasta el perfil del fichaje de Antonio Cordón para este débil y predecible mediocampo del Sevilla.