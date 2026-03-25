Antonio Cordón explica por qué y cómo se podría romper el acuerdo con Patrik Mercado

Álvaro Borrego 25 MAR 2026 - 14:22h.

Su fichaje está supeditado a un reconocimiento médico

Las versiones contrapuestas del Sevilla e Independiente del Valle sobre el futuro de Patrik Mercado

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El Sevilla FC anunció hace unos días el principio de acuerdo para incorporar a Patrik Mercado a partir del próximo verano, aunque la grave lesión sufrida -se ha roto su ligamento cruzado anterior y el menisco- lo cambia todo. Ese principio de acuerdo está supeditado a que supere (o no) un reconocimiento médico. El jugador estará algo más de nueve meses alejado de los terrenos de juego, por lo que el club se guarda la carta de romper el entendimiento con Independiente del Valle.

Sobre ello habló este miércoles Antonio Cordón, quien arrojó algo más de luz al respecto. Cuestionado sobre alguna posible cláusula para romper el acuerdo, el director deportivo dijo lo siguiente: "Nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero debe pasar un reconocimiento médico. Tenemos una prioridad y para junio debemos decidir en función del reconocimiento médico".

Este martes, en Ecuador, Luis Fernando Saritama, gerente deportivo de Independiente del Valle, explicó que Patrik Mercado estará entre siete y ocho meses en el dique seco, lo que le imposibilitaría jugar prácticamente hasta el año 2027, pero fueron más llamativas sus palabras sobre la decisión compartida con el Sevilla para la operación del jugador.

“En la resonancia magnética se comprobó el diagnóstico del especialista, pues determinó que hay que aplicar la cirugía lo más pronto posible. En el día de hoy estamos teniendo una reunión con la gente de Sevilla sabiendo que tiene que ser una decisión compartida, y se está evaluando que sea aquí o si se le opera en España. En el transcurso del día se definirán esas circunstancias”, comentaba en declaraciones a MachDeportes FM.

Sin embargo, la versión del Sevilla es radicalmente opuesta a la que ha expresado de manera pública Saritama. Según explicaba este martes ElDesmarque, en la capital hispalense entienden que el jugador no es de su propiedad, por lo que no tienen nada que decir en cuanto a la operación del jugador. Es más, el futuro de Patrik Mercado como sevillista ha quedado totalmente en el aire, ya que el anuncio de hace un mes fue el de un principio de acuerdo. Y así lo dejó claro hoy Antonio Cordón.