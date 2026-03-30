Pepe Jiménez Sevilla, 30 MAR 2026 - 14:10h.

Lucién Agoumé, el 'tapado' del mercado de invierno del Sevilla

Lucién Agoumé ha participado en todos los encuentros del Sevilla desde mediados de noviembre

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Lucién Agoumé no estará ante el Oviedo. El aficionado del Sevilla, dado el irregular rendimiento del francés, pensará que no se trata de ningún drama, pero la realidad es que en este equipo será un hecho noticiable. El ex del Inter, presente en todos los encuentros... desde mediados de noviembre.

Porque el mediocampista solo se ha perdido esta temporada cuatro encuentros, uno de ellos en la Copa del Rey. La última vez que el Sevilla jugó sin Lucién Agoumé fue a principios de noviembre, ante Osasuna, y desde entonces siempre ha estado presente.

Matías Almeyda le convirtió en un indiscutible en su idea, sea como doble pivote, como mediapunta o como interior y siempre ha creía que dentro de las limitaciones del plantel, Agoumé era el jugador más capacitado para crear algo de juego. Su apuesta, todo sea dicho, no fue lo brillante que se esperaba.

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Las alternativas de Luis García Plaza sin Agoumé

Sin Lucién Agoumé, sancionado por acumulación de tarjetas, Luis García Plaza debutará con un centro del campo de alternativas. Al ex del Alavés se le espera con un 1-4-2-3-1, por lo que podría optar por colocar a Nemanja Gudelj, central con Almeyda, en el doble pivote junto a Batista Mendy o incluso volver a retrasar a Djibril Sow al mediocampo -últimamente creció más cerca del área- para acompañarlo de cualquiera de los otros dos.

Con Peque Fernández aún en la recta final de su recuperación, García Plaza tampoco tiene un mediapunta como tal en su plantilla, por lo que tendrá que hacer ciertos ajustes, o incluso apostar por jugar con Vargas o Alexis Sánchez en dicha posición, para cuadrar sus cuentas.

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No es Agoumé, a día de hoy, jugador para recordar en Sevilla, pero en esta mediocridad existente en Nervión, el francés sí parece -los números lo dicen- imprescindible en el once.