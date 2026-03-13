Álvaro Borrego 13 MAR 2026 - 11:39h.

"Tengo la cabeza en el Sevilla y espero continuar el mayor tiempo posible"

Con una estimación aproximada de 12 millones de euros, Lucien Agoumé es el segundo futbolista del Sevilla FC con mayor valor de mercado. Una tesitura que lo convierte, de facto, en uno de los llamados a poder dejar beneficios en la entidad, habida cuenta de la imperiosa necesidad de generar plusvalías, aunque por el momento el centrocampista no quiere ni pensar en ello. El francés es "feliz" aquí y tiene claro quiere "seguir trabajando el mayor tiempo posible" a las órdenes de Matías Almeyda... aunque el tiempo dirá cuánto hay de verdad.

"Estoy feliz, quiero seguir trabajando en el Sevilla y espero continuar aquí el mayor tiempo posible. Tengo la cabeza en el Sevilla y en la ciudad", reconocía Agoumé en su entrevista para los compañeros de Muchodeporte.

Su nuevo rol en el Sevilla: "Intento ayudar en la posición en la que el equipo me necesita. En el centro del campo, de central… trato de aportar donde haga falta. Eso es lo más importante. No importa la posición; lo importante es ayudar y darlo todo. Siempre intento dejarlo todo, aunque a veces las cosas salgan mejor o peor".

La mejoría de la plantilla: "Todos hemos aprendido de nuestros errores y hablamos de lo que podíamos mejorar en esta parte de la temporada. Antes salíamos a ganar, empatábamos y acabábamos perdiendo. Ahora manejamos mejor esos momentos; no perdemos puntos en los últimos minutos. Si no se pueden conseguir los tres puntos, hay que conseguir al menos uno. Pero siempre hay que salir a ganar; no podemos quedarnos solo con los empates. Hay que atacar sin darle opciones al rival".

El Sevilla ha aprendido a valorar los puntos: "No comenzamos los partidos pensando en empatar, pero si no se puede ganar, hay que intentar no perder. En la primera vuelta, cuando no podíamos ganar, nos costaba sumar esos puntos. Un punto siempre es muy importante; hay que seguir así. En casa siempre queremos ganar, pero a veces hay que saber leer y manejar los partidos. El punto del otro día no era lo esperado, pero un punto es un punto y hay que saber valorarlo".

Y ahora, el FC Barcelona: "Es un partido guapo, todos queremos ganarlo. Si lo consigues, todavía es más guapo. No será el mismo partido que en la primera vuelta; ellos habrán aprendido y seguro que empiezan con otra dinámica. Vamos a jugar nuestras cartas e intentar ganar. Es un partido de fútbol y siempre hay que creer".