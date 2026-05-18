Redacción ElDesmarque Madrid, 18 MAY 2026 - 12:28h.

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos son los mercados más caros con un coste mensual de entre 50 y 60 euros

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Con la final de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal cada vez más cerca, los aficionados de todo el mundo se preparan para el partido más importante de la temporada, aunque el coste de verlo varía considerablemente según el país en el que se viva. JustWatch Sport, la guía global de streaming de deportes en directo, ha analizado el panorama de los derechos televisivos de la Champions League para comparar cuánto pagan los aficionados por seguir la final de la competición en streaming en 34 países diferentes. Basándose en el precio mensual más bajo disponible entre los titulares oficiales de los derechos en cada mercado, JustWatch ha calculado el coste real de ver el último partido de la Champions donde el PSG de Luis Enrique o el Arsenal de Mikel Arteta se disputan ser el campeón.

¿Cuánto cuesta ver la final de la Champions League en el mundo?

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos son los mercados más caros para los aficionados que quieren ver en streaming la final de la UEFA Champions League, con un coste mensual total de suscripciones de entre 50 y 60 euros. En Estados Unidos, es significativamente más barato: los aficionados pueden ver todos los partidos desde 8,99 dólares al mes a través de Paramount+. En España, toda la UEFA Champions League se emite en Movistar+, mientras que la final también podrá verse en abierto en RTVE (La 1). Otros mercados en Europa también ofrecen la retransmisión gratuita en abierto, entre ellos Alemania, Bélgica, Suiza e Irlanda.

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¿Cómo se ha realizado este estudio?

JustWatch es la guía de streaming más grande del mundo con más de 60 millones de usuarios mensuales en 140 países, juntando en un solo lugar películas, series de televisión y eventos deportivos de cientos de plataformas de streaming en todo el mundo, incluidas Amazon Prime, Netflix, Apple TV+, MAX, Filmin y muchas otras, lo que facilita saber dónde se pueden ver de forma legal. Este análisis se ha basado en el precio mensual más bajo disponible entre los titulares oficiales de los derechos en cada mercado para ver la final de la UEFA Champions League en los 34 principales países en JustWatch. Los precios pueden reflejar costes combinados cuando la cobertura esté dividida entre varios proveedores y fueron convertidos a euros en mayo de 2026. Además, las opciones gratuitas pueden incluir plataformas con publicidad o cadenas nacionales y pueden requerir una licencia de televisión o una suscripción a televisión de pago.