El Atlético emite una queja a la UEFA contra Daniel Siebert con tres grandes polémicas

Fue el mismo árbitro que dirigió el polémico partido del Atlético ante el Arsenal

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El Atlético de Madrid no estará en la final de la Champions League 2026. Cayó ante el Arsenal en el partido de vuelta disputado en Londres, condicionado entre otras cosas por un arbitraje más que discutido de Daniel Siebert. El colegiado alemán estuvo en el foco de las críticas de la hinchada e incluso el propio club llegó a mostrar ante la UEFA su malestar. Pero lejos de surtir efecto, el organismo ha decidido premiar al colegiado alemán con la final de Budapest.

Siebert será el árbitro principal el próximo 30 de mayo, el encargado de impartir justifica entre el PSG y el Arsenal en un duelo que coronará al mejor equipo de Europa. Los alemanes Bastian Dankert, como VAR, y Robert Schröder como asistente, junto a Jan Seidel y Rafael Foltyn en las bandas, más el suizo Sandro Schärer como cuarto árbitro, completarán el equipo. Además, Carlos del Cerro Grande será soporte VAR y Guadalupe Porras, árbitra reserva.

La afición del Atlético de Madrid, indignada con Daniel Siebert

Pero la cuestión es que esa designación no ha gustado nada la hinchada. Y probablemente, tampoco al propio Atlético. Durante el encuentro disputado hace apenas una semana en el Emirates Stadium, Siebert se comió un penalti que parecía bastante claro sobre Griezmann, señaló antes de tiempo un fuera de juego inexistente de Giuliano Simeone antes de que le empujaran dentro del área y rozó el ridículo con el tiempo añadido, en el que apenas se jugaron 90 segundos.

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Especialmente reseñable fue el penalti no señalado sobre Griezmann. El colegiado cerró la jugada con una supuesta falta de Marc Pubill sobre un defensor del Arsenal que, a todas luces, parecía inexistente. Luego, Calafiori pisó de manera muy clara a Griezmann. Siebert señaló la supuesta falta de Pubill, pero es que desde el VAR nadie se atrevió a corregirle.

Esta designación ha provocado la indignación de la afición del Atlético a través de las redes sociales. "Nos mean en la cara y dicen que llueve" o "el premio al trabajo bien hecho" son algunos de los miles de comentarios que se pueden leer a través de las redes sociales. Otros, además, señalan un curioso caso: Siebert dirigirá al Arsenal durante tres partidos decisivos en la Champions League.