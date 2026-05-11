Celia Pérez 11 MAY 2026 - 12:55h.

El club busca al candidato idóneo para tratar de reconducir la situación

Reunión de Florentino Pérez con la junta directiva en el Real Madrid con Mourinho a la cabeza

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Tras el último varapalo que ha supuesto la derrota en el Clásico frente al FC Barcelona, el Real Madrid da prácticamente una temporada para el olvido. Sin ningún título, con cambio a mitad de temporada en el banquillo con la salida de Xabi Alonso y la subida de Álvaro Arbeloa y un vestuario convertido en un auténtico polvorín, Florentino Pérez está dispuesto a encontrar el candidato idóneo para tratar de reconducir la situación del equipo.

En este escenario no son pocos los nombres que han rondado la órbita del Real Madrid, siendo el de José Mourinho el que más fuerza ha ganado en las últimas semanas. El técnico ahora del Benfica parece ser el favorito de Florentino Pérez para hacerse cargo del equipo, aunque no es el único que se ha barajado en la casa blanca.

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Si bien el luso parece tenerlo todo hecho para aterrizar de nuevo en el Santiago Bernabéu, la realidad es que no hay nada confirmado y en la terna de candidatos también han aparecido nombres como Didier Deschamps, Mauricio Pochettino y Jürgen Klopp. El primero, el seleccionador francés termina contrato en verano y es una de las opciones por su gestión con algunos de los hombres de la plantilla blanca en la selección, mientras que el segundo, ahora seleccionador de Estados Unidos, también termina contrato y siempre ha sonado como uno de los favoritos en el club madridista. Al igual que el Klopp, ex entrenador de Borussia Dortmund y Liverpool, siempre ha estado sondeando para el banquillo blanco, aunque actualmente encuentra como jefe del departamento de fútbol de Red Bull.

A ellos se les une también el nombre de Scaloni, que ha sido tanteado por la dirección deportiva, y el Zinedine Zidane, candidato a sustituir a Deschamps en la selección francesa. Sin olvidar a Raúl González, el eterno candidato a tomar las riendas del primer equipo y que muchos ven como el candidato idóneo Cesc Fábregas, técnico al que se le ha seguido muy de cerca por su trabajo en el Como 1907.

A expensa de lo que acabe decidiendo la dirección blanca, lo cierto es que la plantilla parece adolecer de un entrenador que sepa gestionar esos egos que han provocado que el equipo se convierta en un polvorín. Solo hay que mirar un poco hacia atrás para ver el perfil de entrenadores que han tenido éxito como Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti o Vicente del Bosque. No es que la plantilla necesite un perfil de mano dura, pero sí alguien que tenga sentido común y entienda el fútbol y el entorno blanco.