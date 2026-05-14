María Trigo 14 MAY 2026 - 12:36h.

El centrocampista termina contrato con el club francés el 30 de junio de 2027

Loren del Pino y el posible regreso de Fabián Ruiz al Betis: “Se dará en algún momento”

Compartir







Puede que esté apalabrada, pero aún no es oficial. Lo que es oficial es que, ahora mismo, el contrato de Fabían Ruiz con el Paris Saint-Germain (PSG) termina el 30 de junio de 2027. Por lo tanto, el centrocampista de la cantera del Real Betis (club al que desea volver) encararía su último año de vinculación la próxima temporada. Todo indica que va a renovar hasta 2029, pero mientras se cierra el acuerdo y se firman los documentos lo cierto es que Luis Enrique se está encargando de mimar a su futbolista.

"Fabián es un jugador increíble para nosotros, muy importante, uno de los mejores centrocampistas de Europa y, sin duda, del mundo. Es un jugador que puede aparentar ser una cosa, pero es todo lo contrario. Puede parecer lento, pero mentalmente es el más rápido en el campo. Es un tipo de jugador diferente, me gusta. No sólo porque sea español, sino por lo que es. Aporta calidad técnica y física al equipo, mostrándonos qué hacer con y sin balón. Después de casi tres meses sin jugar, está aportando muchísimo al equipo. Estoy muy contento de tenerlo ya de vuelta".

PUEDE INTERESARTE El PSG va en serio a por el fichaje de Julián Álvarez y el Atlético responde: precio galáctico

Un posible regreso al Betis

Loren del Pino, exjugador y uno de los representante de Fabián Ruiz, estuvo hace unas semanas en el Balcón de ElDesmarque de la Semana Santa de Sevilla y dejó claro que: "Ya se verá en un futuro. Él tiene en la cabeza siempre a su Betis y en algún momento se dará. Es muy difícil a corto plazo, pero se dará en algún momento".

Luis enrique y su "error" con Fabián Ruiz

Hace más de un año, allá por febrero de 2025, Luis Enrique, antes de un PSG-Toulouse, reconoció una gran equivocación por su parte: "No llevarlo al Mundial como entrenador fue un error de mi parte. Asumo la responsabilidad. Estoy muy contento con lo que aporta dentro y fuera del campo. Todavía puede mejorar, como todos los demás. Siempre juega duro, siempre está listo para jugar un minuto o 90, es muy importante para nosotros".