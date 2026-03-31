Ramón Alarcón y la vuelta de Isco y Lo Celso: “Son fichajes de primavera”

Saray Calzada 31 MAR 2026 - 20:53h.

Ramón Alarcón ha hablado del Betis en el Balcón de ElDesmarque

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El Betis ha estado presente en el Balcón de ElDesmarque de la Semana Santa sevillana. El CEO, Ramón Alarcón, se ha pasado y hemos tenido la oportunidad de preguntarle por cómo ve al equipo en este tramo de la temporada y también por dos nombres propios, Isco y Lo Celso.

"Quedan siete semanas. Es para lo que trabajamos, para llegar a la Semana Santa y estar vivo en las dos competiciones, Europa y LALIGA, y luchando por los objetivos. Los premios golosos se consigue en el mes de abril y mayo", decía el CEO del Betis.

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El centrocampista español y el argentino son una baja muy sensible para los de Pellegrini. Isco desde que llegó ha sido vital para el equipo. Solo las lesiones le han impedido aportar más a los verdiblancos y cada vez está más cerca su vuelta. Ramón Alarcón hablaba de él y de Lo Celso.

Ramón Alarcón y las dos vueltas importante para el equipo

"Ya lo habéis visto en las imágenes. Los dos están volviendo a trabajar con el grupo. Hay que ser prudente, las dos lesiones han sido importantes, pero poco a poco. El equipo ha demostrado que ha podido responder sin dos de sus grandes jugadores. Demuestra mucho la calidad del grupo, que es lo más importante. Son dos incorporaciones, dos fichajes de primavera son magnífico para afrontar este final de la temporada", terminaba diciendo al respecto.

El Betis ha llegado a este parón de selecciones, el último antes del Mundial, quinto en la clasificación de LALIGA y con muchas opciones de quedar entre los puestos europeos. Uno de los grandes retos está en la Europa League. El equipo de Pellegrini se clasificó para los cuartos tras remontar al Panathinaikos y ahora se enfrentará al Braga. Para estos duelos y lo que resta de temporada, recuperar jugadores tan importantes es vital.