Basilio García Sevilla, 21 MAR 2026 - 12:58h.

El chileno analiza en la previa el partido del Betis en San Mamés

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El beticismo se ha desayunado esta mañana con una buena noticia. En el entrenamiento del primer equipo del Real Betis Balompié celebrado este sábado, Giovani Lo Celso ha entrenado de forma parcial con el grupo, y Manuel Pellegrini ha confirmado que, si todo marcha bien, podrá estar para el partido del Sábado Santo ante el RCD Espanyol.

Así lo ha expresado el chileno en la rueda de prensa previa al partido ante el Athletic Club de este domingo, que se jugará en San Mamés. “Quedan Isco y Gio Lo Celso”, comentó al ser cuestionado por los lesionados. “Isco está trabajando con los fisios. Gio hizo la primera parte con el equipo, la próxima semana se integrará un par de entrenamientos más y es probable que pueda estar citado ante el Espanyol”, anunciaba, además de confirmar que Amrabat “no tiene problemas” pese a haber estado este sábado en el gimnasio y “estará en la lista de citados”.

En este sentido, Pellegrini explicó por qué Lo Celso se quedó fuera de la lista europea, y anunció una alternancia entre él e Isco para cuando los dos estén completamente recuperados, con el argentino en LALIGA EA SPORTS y el malagueño en la UEFA Europa League. “Dejar alguien fuera de la lista es complicado, sabíamos que no iba a llegar por lo menos a las primeras fases, a los cuartos muy justo. No está en condiciones de jugar jueves y domingo de forma seguida, lo mismo que Isco cuando esté recuperado. Tendremos que ponerlos cada uno en una competición, que es tan importante la una como la otra, nos permiten llegar a Champions. Ojalá estén los dos recuperados y lamentablemente alguno tenía que estar fuera de la lista”.

Eso sí, el chileno no las tiene todas consigo para que Isco esté ya disponible cuando vuelvan los partidos europeos, los de cuartos de final ante el Sporting de Braga. “Ojalá estén los dos, cuando empiezan a aumentar los ritmos empieza la lesión a responder o a quedarse. Ojalá estén en condiciones”, dijo Pellegrini.

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El Sporting de Braga. “Es un rival difícil, por eso está en cuartos de final, y tenemos que hacer un muy buen partido para clasificar para las semifinales. Sería un gran error sentirnos favoritos, Tenemos que hacer un partido completo en defensa y ataque. La condición de local para definir siempre es importante. Cuando salgamos de estos dos partidos de liga nos centraremos en ese partido”.

Crispación. “Es lo mismo que decía, el equipo estaba en una posición buena, quinto en LALIGA, y estuvimos sexto a ocho o diez puntos del Espanyol. En la Europa League habíamos clasificado entre los ocho primeros, en la Copa del Rey llegamos a cuartos ante un equipo finalista como el Atlético de Madrid. Dentro del bache de resultados, como en todos los años, eso no podía llevar a una revisión de lo que se había hecho todo el año. Las cosas han andado bien, volvimos a clasificar en la Europa League, en LALIGA en esa fase sin Europa recuperamos bastantes puntos y vamos a estar de aquí a final de año, manteniéndose vigente en las competiciones, seguir en la Europa League hasta el final, y no dejar escapar el quinto puesto. El partido fue muy bueno, en casa, con muchos goles, mientras mas jugadores tengamos disponibles mejor. Sofyan fue importante. Veníamos con posesiones altísimas creando pocas ocasiones, y esta vez las concretamos. Veníamos regalando goles muy fáciles, empatábamos partidos, no cometimos errores. Es un todo para ir logrando resultados en el fútbol. Lo hicimos muy bien el otro día y ojalá lo podamos repetir con mayor regularidad hasta final de temporada”.

La Champions y Amrabat. “Europa desgasta, tanto la Champions como la Europa League y la Conference. El jueves desgasta más porque inconscientemente se va dejando la liga de lado. Lo que pasaría en el supuesto caso, no lo podemos contestar. Ahora estamos en ganar mañana al Athletic, mantener la quinta posición hasta final de temporada, que permite llegar por esa vía, la Europa League permite llegar por otra vía. Una vez que estemos veremos la mejor manera de planificar. Equipos que se centraron en la Champions quedaron fuera en la lucha por la liga. No es fácil jugar Europa”.

Deossa. “Nelson no tiene ningún problema, tiene que ir adaptando su juego al del equipo. Le ha costado un poco, pero es muy importante, está absolutamente considerado, y tendrá su oportunidad”.

Athletic y Valverde. “No podría hablar de la decisión, porque no sé los motivos. El Athletic pierde a un técnico de gran calidad, que ha demostrado en toda su carrera, llevando al club a la Champions”.

Pablo García. “No está en la lista de citados, porque jugó ayer, va ahora a la selección. Para él es muy importante, lo hace con mucho gusto, volver a jugar en el filial para que salve la categoría, le sirva para agarrar confianza y hacer goles. Está considerado en el primer equipo y va a seguir trabajando con nosotros”.

Estado del vestuario. “Anímicamente muy bien, el triunfo y la clasificación para la siguiente ronda, con su transcendencia histórica, ha sido muy bueno para ellos. Era un momento de incertidumbre por los resultados, pero nunca dudé que era un bache que tenemos en todas las temporadas, pero no había que intentar cambiar todo. Están contentos, vigentes en las dos competiciones más importantes, a ver si podemos lograr algo”.

La reacción del Athletic. “Cómo reaccione el equipo no lo sé, no lo conozco. Pierden un gran técnico, que desgraciadamente no es tan fácil estar todas las temporadas en Europa. Sintió la lesión de jugadores importantes, jugar en dos frentes, hicieron una Champions aceptable, con mala fortuna de quedar eliminados. Muchas veces pasa factura, mira a la liga y está muy atrás. Va a seguir peleando por los primeros lugares ha sido un rival directo nuestro en las últimas temporadas”.

Abde y Amrabat, campeones con Marruecos. “He hablado con ellos, es importante tener ese título, pero no es la manera con la que le hubiera gustado lograrlo. No sé si la medida se justifica, hay aristas para discutirlo. Un equipo no se puede retirar cuando cree y otro ser campeón cuando perdió un partido. No es un tema cerrado, es difícil de discutir. Veremos en el tiempo lo que pasa”.