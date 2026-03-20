Ángel Cotán 20 MAR 2026 - 09:15h.

El chileno reflexionó sobre las diferencias entre España e Inglaterra

Cuadro de Europa League 2026 y cruces de cuartos de final

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SevillaManuel Pellegrini fue clave en la remontada del Real Betis ante el Panatahinaikos. El experimentado técnico chileno arriesgó de inicio y apostó por un cambio de esquema con dos hombres en punta. El resultado no pudo ser mejor y este viernes recoge elogios tras unas semanas plagadas de dudas. Al término del encuentro, el entrenador verdiblanco reflexionó sobre el fútbol español y Santi Cañizares no dudó en brindarle una respuesta.

Con las victorias de Betis y Celta de Vigo, además del pase del Rayo Vallecano en la UEFA Conference League, el fútbol español confirmó la continuidad de sus seis representantes en el viejo continente. Un hito que encarrila en demasía la quinta plaza extra por la Champions y por la que El Ingeniero realizó una reflexión.

Manuel Pellegrini pone un pero y Santi Cañizares encuentra la respuesta

En sala de prensa, el técnico heliopolitano fue cuestionado por las diferencias entre el fútbol inglés y el español. Pellegrini, que ha disputado ambas ligas, ensalza la Premier League por factores estructurales y sociales, pero tiene claro dónde se juega el mejor fútbol: "Lo he dicho muchas veces. Mi opinión no es de ahora, la mejor liga es la inglesa, por la dinámica, estadios... pero donde se juega mejor fútbol es en España. Lo demostramos en Champions, en Europa League, en la Selección...".

Eso sí, el entrenador del Betis tiene claro cuál es el pero del fútbol español: "Aquí es donde mejor se juega el fútbol, allí es el más entretenido, el más dinámico, con mucha participación del público. Quizá deberíamos arreglar eso, simular menos, dar más espectáculo".

Santi Cañizares, muy atento a sus palabras en Movistar Plus, respondió al técnico verdiblanco explicándole el motivo de esta situación: "Difícil solución tiene lo de simular. La picaresca española es nuestra idiosincrasia, el futbolista español siempre va a jugar con el reglamento, nos guste o no nos guste".