Pepe Jiménez Sevilla, 19 MAR 2026 - 22:55h.

Cuadro de Europa League 2026 y cruces de cuartos de final

Manuel Pellegrini modificó su sistema, arriesgó y cambió la eliminatoria

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Manuel Pellegrini lo ha vuelto a hacer. El entrenador del Betis, en el centro de la polémica tras los irregulares resultados conseguidos por la entidad en las últimas semanas, apostó por el cambio de sistema, por el cambio de líneas, por los nombres más allá de los riesgos... y acabó ganando. Otra vez.

Porque como decíamos hace no demasiadas semanas, después de aquella victoria ante el Atlético de Madrid, dudar de Manuel Pellegrini en el Betis a estas alturas se hace realmente complicado y aunque algunos aún se atreven a ello, el chileno ha vuelto a cambiar toda la dinámica.

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Después de que Rafa Benítez asegurase en la previa que no esperaba revolución alguna, que conocía bien a Manuel Pellegrini, el exentrenador de Manchester City o Real Madrid, entre otros, consiguió sorprenderle.

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Pellegrini, el "doble 9"... y mucho más

Fue en noviembre de 2024 cuando, en la Conference League, ante el Mlada Boleslav, utilizó el 1-4-4-2 Manuel Pellegrini en el Betis. Por entonces, el técnico tenía en plantilla a hombres como el Chimy Ávila, Bakambu o Vitor Roque, y sin Isco Alarcón pensó que la mejor decisión era introducir una doble delantera.

Los resultados, dispares, le hicieron volver a su 1-4-2-3-1 habitual y desde entonces, con pequeños retoques, no había vuelto a disfrutar de una doble delantera. Hasta este jueves.

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Apostó por el Cucho Hernández y Aitor Ruibal como doble punta, pero también decidió que Sofyan Amrabat, a pesar de los meses de inactividad, fuese el pivote único, acercando a Pablo Fornals a la mediapunta. Si el repliegue no era bueno -contando con las habituales desconexiones de Abde y los problemas de Antony- su equipo podía quedar totalmente desarbolado (por momentos lo hizo), pero el chileno se la jugó. Y ganó.

El Betis estará, por primera vez en su historia, en cuartos de final de la Europa League. Lo hará tras una exhibición de superioridad, de riesgo, de ataque y de confianza. Lo hará, aunque muchos aún lo cuestionen, con Manuel Pellegrini en el banco.

Volvió a ganar.