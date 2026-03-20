Pepe Jiménez Sevilla, 20 MAR 2026 - 00:01h.

Un 'paseo' para la historia del Betis

Sofyan Amrabat y Aitor Ruibal acabaron con llamativos hielos en sus piernas

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El Real Betis vuelve a sonreír. El conjunto de Manuel Pellegrini, que modificó su sistema para superar al Panathinaikos, consiguió acceder a los cuartos de final de la Europa League con un auténtico partidazo, pero tras el mismo, dos jugadores claves como Sofyan Amrabar y Aitor Ruibal acabaron siendo tratados en el banquillo. Manuel Pellegrini, con una sonrisa, intentó restar importancia.

Tal y como captaron las cámaras de Movistar, tanto Aitor Ruibal como Sofyan Amrabat tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos del Betis, que le instalaron unos llamativos paquetes de hielo en sus piernas a ambos futbolistas.

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Esta medida, lógica con el marroquí tras tantos encuentros sin jugar e igual de razonable con Ruibal tras tanta carga seguida, provocó la sonrisa de Manuel Pellegrini al ser cuestionado por ello, asegurando el chileno que "esperemos que no sea nada, veremos después".

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El resto de declaraciones de Manuel Pellegrini

En otro orden, Manuel Pellegrini también respondió a otras preguntas en Movistar Liga de Campeones:

Análisis del encuentro: "Noche importante, veníamos de partidos en casa con una desilusión de la gente importante, haber quedado eliminados sería un traspié importante. Salimos bien desde el primer minuto, con un importante apoyo".

El nuevo sistema: "Los rendimientos fueron muy buenos. Sabíamos que el Panathinaikos defendía bien, necesitábamos más presencia en el área, allí tuvimos mucha posesión y pocas ocasiones".

La vuelta de Sofyan Amrabat: "Le da una jerarquía al equipo importante, le tratamos de tener el mayor tiempo posible. Me alegro mucho por él. Nos hará mucha falta de aquí a final del campeonato".

El futuro del Betis: "He defendido siempre nuestra temporada, estábamos quintos, estábamos en octavos en Europa League, llegamos a cuartos de final de Copa... con estos últimos partidos, se había extrañado todo un poco. No nos tenemos que conformar, pero tenemos que demostrarlo en los siguientes partidos".

LALIGA vs Premier League: "Lo he dicho muchas veces. Mi opinión no es de ahora, la mejor liga es la inglesa, por la dinámica, estadios... pero donde se juega mejor fútbol es en España. Lo demostramos en Champions, en Europa League, en la Selección...".