La jugada clave que pudo cambiar el Betis - Panathinaikos

Álvaro Borrego 19 MAR 2026 - 23:34h.

Pau López paró un mano a mano en el minuto 4, aún con 0-0

El uno por uno del Betis contra el Panathinaikos en la Europa League

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Cucho Hernández, Sofyan Amrabat, Antony o Aitor Ruibal serán los protagonistas que copen los titulares de este jueves, siendo todos ellos claves para remontar al Panathinaikos, pero pocos repararán en la intervención de Pau López. Una figura clave para haber logrado el pase a los cuartos de final y sin la cual habría sido muy difícil conseguir la machada. Una parada suya en el minuto cuatro mantuvo de pie al Real Betis. Justo nada más empezar, el guardameta salió victorioso del mano a mano, sacando el pie abajo para evitar lo que en otra ocasión habría sido un gol seguro. De no haberlo evitado, los griegos habrían obtenido una ventaja que quizás hubiera sido insalvable, con lo que habría supuesto un golpe a las primeras de cambio y el efecto que eso habría generado en la afición.

Pau López se hizo grande para negarle el gol a Pellistri, en una jugada que sin lugar a dudas podría haber cambiado la eliminatoria. La importancia de tener un portero que salve puntos (o goles). De hecho, el propio Rafa Benítez se lamentó de ello: "Si hubiéramos metido la ocasión que tuvimos, la eliminatoria había cambiado".

Pau López, revindicado, mostró su satisfacción por ayudar al equipo: "A veces será un poco mejor, a veces un poco peor, pero al final es seguir este camino. Como digo siempre, para mí es una ilusión y una fortuna poder jugar con el Betis y lo mismo con otros partidos".

"Si hubiéramos perdido tampoco hubiera sido un drama, y pasar tampoco nos da la temporada hecha. Hay que seguir así, hay que ir a Bilbao los tres puntos y luego intentar descansar lo máximo. Si hubiera sido gol (la ocasión parada) habría sido un poco más complicado. Como os digo siempre, intento hacer lo mejor que puedo, lo mejor que sea".