Pepe Jiménez Sevilla, 19 MAR 2026 - 23:15h.

Manuel Pellegrini, otra vez, vuelve a acertar

Antony asegura que no tenía duda alguna sobre el pase

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Antony no tenía dudas. El jugador del Betis atendió a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones tras el triunfo de este jueves ante el Panathinaikos (4-0) y, satisfecho por la victoria, destacó la clave de su equipo en esta eliminatorio: "Es el corazón de este equipo".

"Desde el primer partido, confiábamos en la remontada. Tenemos que agradecer el apoyo de nuestra gente, estamos felices, contentos, seguimos, este es el Betis", comenzaba argumentando.

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Cuestionado por la clave para darle la vuelta al marcador, Antony comentaba que "la clave está en el corazón, en el espíritu. Todos tenemos que hacer autocrítica, cuando nosotros nos miramos cada uno, sabemos la calidad que tenemos. Es normal que llegásemos a una final, es un objetivo ahora también".

Finalmente, aseguraba que "me voy feliz, he trabajado mucho, este gol lo dedico a los padres, que es el día de los padres. Se lo dedico a mi papá, que sabe los momentos que he pasado". "Sueño todos los días con volver a la selección, pero hay cosas que no dependen de mí. Voy a seguir trabajando, ojalá me llamen", sentenciaba.

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No sabemos aún si Antony podrá llegar al Mundial, como él mismo admite no depende solo de sí mismo, pero sí sabemos que este futbolista está convencido de la valía de este Betis y, si consigue recuperarse de las molestias que sufre en el pubis, este equipo seguirá peleando por levantar el título de la Europa League por el mes de mayo.