Pablo Sánchez 31 MAR 2026 - 20:25h.

La Semana Santa 'desplaza' al fútbol en Sevilla: "Si tenemos que pedir por el equipo, tendríamos que pedir mucho"

Sueña con levantar la Europa League en Estambul

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El Balcón de ElDesmarque de Mediaset se convirtió en un ir y venir de personalidades del fútbol y de otros ámbitos en este Martes Santo de la Semana Santa de Sevilla. Tras el paso por este escenario de los representantes del Caja 87, fue el turno para el humor de la mano del gran Juan Amodeo.

El humorista Sevilla compartió unos bonitos momentos junto a su pareja en una soleada tarde de primavera y tuvo tiempo para analizar, además de la Semana Santa, la marcha de su Betis. Amodeo se mostró muy feliz con la situación que vive el equipo, desprendió elogios con Pablo Fornals -actualmente con la Selección Española- y compartió su deseo de que Manuel Pellegrini esté por siempre en el banquillo del conjunto verdiblanco. Tampoco duda de que levantarán el trofeo de la Europa League en Estambul.

La opinión de Juan Amodeo

"Estoy bastante contento con mi Betis, ahora está pasando una época un poco más regular pero estamos jugando bien, me está gustando el equipo y tiene ganas. Estamos ahí peleando por todo. Él es una persona muy trabajador, no para de currar y tiene una calidad indiscutible. Cuando se une todo ahí tienes al tío en la selección", agregó sobre Fornals.

Sobre la Europa League comentó lo siguiente: "Ojalá que yo lo vea y esté en Estambul. No estaré allí porque estará mi mujer para parir prácticamente. Lo veremos levantar un título con el Betis y Pellegrini por muchos años, todos los que él quiera". En el vídeo superior puedes disfrutar de todo lo que compartió Juan Amodeo con ElDesmarque de Mediaset desde la Semana Santa de Sevilla.