Pablo Sánchez 31 MAR 2026 - 20:00h.

La Fundación Cajasol, el Ayuntamiento y el Caja 87 firman un acuerdo para promocionar talento

A tres partidos de regresar a la élite

Compartir







La Semana Santa de Sevilla sigue su curso y El Balcón de ElDesmarque de Mediaset también. El rincón elegido frente a la imponente Giralda ve pasar cada día personalidades del mundo del deporte y también de otros ámbitos. Este Martes Santo le tocó el turno a una representación del Caja 87 compuesta por su presidente Gonzalo Crespo, el director de desarrollo deportivo Raúl Pérez y su entrenador Adrià Alonso.

Todos ellos fueron pasando por los micrófonos de ElDesmarque de Mediaset para valorar cómo afronta el club la recta final de la temporada en la que se juega el ascenso a la élite y, a su vez, expresar su gratitud por disfrutar de una Semana Santa de Sevilla desde este lugar tan idílico.

La opinión del Caja 87 desde El Balcón de ElDesmarque

"Unos días importantes para la ciudad, importantes para nosotros, para el club, jugamos el Domingo de Ramos y el de Resurrección. Intentando vivir el día a día del equipo y de la Semana Santa. Hoy aquí con vosotros en ElDesmarque y con mi amigo Fede", comentaba Gonzalo, su presidente. "Estamos ahora mismo cumpliendo la hoja de ruta. A estas alturas estamos donde pensábamos estar y donde aspirábamos. Todo los elementos previstos se están llevando a cabo. Y lo más importante con el equipo en la forma adecuada y la afición metida en lo que nos viene", agregó.

"A luchar por esa primera posición y podemos quedar campeones de liga regular, si no pues con un play off ilusionante para devolver a Sevilla a la élite del baloncesto nacional. Muy metido con el equipo y en los pequeños ratos libres disfrutando. Ayer estuvimos al lado de San Pablo viendo la procesión que salía allí. Intentando empaparme de la cultura y de todo lo que hay aquí en Sevilla", esgrimía el técnico Adrià Alonso.

Raúl Pérez, por su parte, decía lo siguiente: "Venimos de menos a más. El equipo está respondiendo. De momento vamos con los pies en el suelo, nos quedan tres jornadas, dos de ellas duras. Cuando fui jugador me encantaba llegar al tramo final de liga y jugar los partidos importantes. Siempre digo que hay una palabra, que el pabellón de San Pablo está rugiendo y eso es significativo. Cuando miras a la grada, la cantidad de familias, es digno de alavar. Está efervesciendo el baloncesto en Sevilla en este tramo final de Liga".