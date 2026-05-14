Fran Fuentes 14 MAY 2026 - 08:08h.

Sanción por "el lanzamiento de objetos que puedan poner en peligro la integridad física de otras personas"

El Atlético de Madrid responde a Florentino Pérez tras sus dardos: "Perturbación anímica"

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El Atlético de Madrid cayó eliminado frente al Arsenal en la vuelta de semifinales de la Champions League, poniendo fin así a los objetivos deportivos de una temporada que se había postulado como muy interesante en el tramo final, pero que ha acabado sin títulos. Un partido en el que el club rojiblanco, así como su afición, tenía volcadas muchas esperanzas, pero en el que los gunners acabaron alcanzando la gran final. Y es que al equipo le faltó algo más de fútbol ofensivo para lograr meter miedo al conjunto que dirige Mikel Arteta. Lo que no faltó en absoluto fue lo que siempre está, que es la afición rojiblanca. Y es que, en la previa del encuentro, se impulsó el lanzamiento de rollos de papel higiénico al campo. Una imagen que ha recibido los elogios de numerosos aficionados al fútbol. Sin embargo, a la UEFA no le ha hecho tanta gracia.

Tanto es así que, según adelanta el diario AS, han decidido sancionar al Atlético de Madrid imponiéndoles una multa de 15.000 euros. Esta sanción se propone en virtud del artículo 16.2, apartado B del Código Disciplinario de la UEFA: el lanzamiento de objetos que puedan poner en peligro la integridad física de otras personas presentes en el partido o que afecten al buen desarrollo del mismo. De este modo, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha decidido penalizar al club rojiblanco con esa cantidad a modo de sanción económica.

Así las cosas, el Atlético de Madrid afronta un tramo final de temporada sin nada en juego, con la clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League en el horizonte y apurando sus opciones para tratar de arrebatarle al Villarreal la tercera plaza de la clasificación en LALIGA EA SPORTS. Del mismo modo, en estas dos últimas jornadas se producirá la despedida definitiva de Antoine Griezmann como jugador del Atlético de Madrid, y quién sabe si de otros jugadores veteranos como Koke o José María Giménez.