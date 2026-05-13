El plan del Atlético de Madrid para suplir a Griezmann y la millonada del PSG por Julián Álvarez

Fran Fuentes 13 MAY 2026 - 08:37h.

Mateu Alemany responde a dos de los temas candentes del mercado de fichajes en el club rojiblanco

La plaga de bajas del Atlético de Madrid ante el Girona que puede condicionar el descenso: sólo 12 jugadores

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La salida de Antoine Griezmann a final de temporada del Atlético de Madrid no solo será la marcha de un auténtico icono en el club rojiblanco, sino de uno de los mejores jugadores de la presente temporada. El francés se marchará rumbo a Orlando City para jugar en la MLS y, a sus 34 años, dejará el fútbol de élite tras rozar la final de la Champions como rojiblanco. En este sentido, el galo deja una difícil papeleta a Mateu Alemany, quien tendrá que buscar a un jugador de garantías para suplirle. Del mismo modo, con el Paris Saint-Germain estrechando el cerco por Julián Álvarez, todo apunta a un verano movidito en las oficinas del Metropolitano.

Así las cosas, el director de fútbol del Atlético de Madrid explicó este martes que “es imposible encontrar un jugador” como Antoine Griezmann en el mercado, por lo que “habrá que buscar otras variantes” para “mejorar en general” al equipo, remarcó que hay un “plan” de refuerzos y señaló que para “mejorar” también tienen que “retener lo bueno” que tiene el conjunto rojiblanco, que es “mucho”.

“No hay que pensar en sustituir a Antoine (Griezmann), porque es imposible encontrar un jugador como él. Habrá que buscar otras variantes para que el equipo no sólo no se resienta, sino que pueda mejorar en general. Por lo tanto, venimos teniendo una idea desde hace tiempo con lo que tenemos que hacer en consonancia con lo que piensa el entrenador (Diego Pablo Simeone). Hay que poner en práctica ese plan, pero ese plan existe”, declaró a Movistar.

De Antoine Griezmann al interés en Julián Álvarez: "Debemos retener lo bueno que tenemos"

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En ese plan también está sostener a sus jugadores más importantes, tras las informaciones que apuntan a un interés del París Saint-Germain en el fichaje del argentino Julián Alvarez. “Está claro que llevamos toda la temporada con especulaciones, porque cuando un equipo tiene buenos jugadores son objeto de deseo de terceros clubes y se prestan a la especulación periodística, pero no deja de salir de ahí. La idea es mejorar y, para mejorar, tenemos que retener lo bueno que tenemos, que es mucho”, advirtió.

Alemany manifestó que el mercado de fichajes del Atlético en este curso seguirá la línea de los últimos tiempos, más allá de la entrada de Apollo Sports Capital como nuevo accionista mayoritario del club el pasado mes de marzo. “El club ya lo ha explicado desde que hubo el cambio en el accionariado, diciendo que la gestión iba a ser la misma, Miguel Ángel (Gil Marín) es el CEO del club, igual que lo era, no hay cambios en el organigrama ejecutivo. Y, por tanto, vamos a seguir la línea que hemos tenido en estos años. La idea es mejorar el equipo. En eso estamos y vamos a estar hasta que cierre el mercado, pero creo que va a ser interesante”, avanzó.