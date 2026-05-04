Pablo Sánchez 04 MAY 2026 - 19:31h.

Cuánto dinero ganaría el Atlético de Madrid si se mete en la final de Champions League

Centrado en hacer historia como rojiblanco

Compartir







Como sucedió en cuartos de final, Antoine Griezmann fue el encargado de atender a los medios junto a Simeone en la previa del duelo de vuelta de semifinales de la Champions frente al Arsenal. El francés analizó cómo llega el equipo y lo mucho que desea alcanzar la final con su equipo antes de su adiós a final de temporada. También tuvo tiempo para las bromas con el técnico argentino y para elogiar el gran trabajo de compañeros suyos como Álex Baena.

La rueda de prensa de Griezmann

La semifinal: "Tengo mucha ilusión por mañana. Va a ser un partido bonito de jugar, de vivirlo. Ojalá podamos tener el nivel de actitud, de presión, de juego, como la segunda parte que hicimos".

El gol: "Da igual si meto gol o no, prefiero pasar o ganar un partido que meter un gol. Estoy más calmado, más tranquilo, antes lo vivía con estrés, me hacía los partidos 50 veces antes de jugar el primer segundo. Ahora con más calma y tranquilidad, sabiendo lo que puedo hacer y enfocarme solo en eso".

El futuro: "Siempre fui claro, mi idea era seguir aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble. No lo dudé y estamos a un paso de jugar otra final, algo histórico. El equipo lo sabe, hay tranquilidad, confianza absoluta".

La experiencia: "Los partidos de Champions siempre son diferentes, bonitos. Quería jugarlos desde niño. No soy alguien de hablar mucho con los más jovenes, sino de dar el ejemplo. Que me vean con ganas, alegría, motivación para jugar el partido. Lo haré como siempre".

Cambios desde la otra final: "Llegaba a los partidos con mucho estrés. Iba todo a una velocidad... no sabía cuándo parar. Ahora me veo más jugador, más completo. Afronto el partido con muchas más ganas y alegría. Son momentos que crees que van a volver y no vuelven. Lo voy a disfrutar y mis compañeros también. Jugar unas semis de Champions no las juega cualquiera", comentó antes de la intervención de Simeone. "No olvides que eres campeón del mundo".