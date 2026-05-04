Lucas Gatti 04 MAY 2026 - 08:26h.

Simeone cumplió ante el Valencia su partido 1.000 como entrenador

La reflexión del Cholo Simeone con las rotaciones del Atlético de Madrid: "Necesitamos gente como ellos"

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Tras la victoria del Atlético de Madrid por 2-0 ante el Valencia en LALIGA, Diego Pablo Simeone llegó a los mil partidos como entrenador, convirtiéndose en uno de los más influyentes de la era actual y de los que más tiempo se mantiene en su cargo desde hace muchos años. En noviembre de 2023, el técnico argentino renovó contrato con el Atlético hasta el 30 de junio de 2027, rubricando de esta manera la continuidad del proyecto que arrancó con su llegada al banquillo en diciembre de 2011. Según pudo averiguar ElDesmarque, la idea del hombre de 56 años es cumplir el contrato hasta el último día, a pesar de los rumores que lo vinculan con el Inter de Milán.

Desde su llegada a Madrid, ha dirigido 795 encuentros, siendo parte de la etapa más gloriosa del club madrileño, obteniendo 468 encuentros ganados, 172 igualdades y 155 derrotas, logrando el 66 por ciento de efectividad. Ha ganado diez títulos: dos ligas locales (2013/14) y 2020/21), una Copa del Rey (2012/13), dos Supercopas de España (2014 y 2018), dos UEFA Europa League (2011/12 y 2017/18) y dos Supercopas de Europa (20142012 y 2018). El argentino se convirtió en el entrenador con más partidos en la historia del colchonero, al superar a Luis Aragones con 612 cotejos.

El camino del Cholo como entrenador arrancó en el fútbol argentino. En el 2006, se retiró como futbolista para ponerse el buzo de director técnico en Racing Club, debutando en un clásico de Avellaneda ante su rival de toda la vida. Independiente terminó ganando por 1-0. Luego, pasó por Estudiantes de La Plata, San Lorenzo de Almagro y River Plate, previo a dirigir al Catania de Italia. En total, acumula 563 victorias, 225 empates y sufrió 212, logrando el 63,8 por ciento de efectividad. Además, sus equipos han marcado más de 1630 goles.

El orientador argentino lleva más de 15 años dirigiendo en LALIGA. Por este motivo, el Real Madrid encabeza la lista de los tres equipos que más duelos tuvo con 50, seguido por el Barcelona con 46 enfrentamientos y el Athletic Club con 35. En cuanto a colegas que más veces enfrentó, Carlo Ancelotti lidera la lista con 28 ocasiones. Le siguen Ernesto Valverde con 27 cotejos y Marcelino con 19.

Durante su etapa como director técnico, hay jugadores que se convirtieron en piezas muy importantes de su proyecto. Koke es el jugador que más veces dirigió, con 648 apariciones, siendo además el futbolista que más partidos tiene en la historia del Colchonero. Le sigue Jan Oblak con 535. Y Antoine Griezmann es el máximo artillero bajo el mando de Simeone, con 211 goles. El francés es también el máximo goleador histórico del Atleti, superando a Luis Aragonés.

El Cholo Simeone se suma a una lista de seis entrenadores que superaron esa cifra en Europa. La lidera el inglés Sir Alex Ferguson con más de 2 mil partidos en su haber, seguido por el catalán Pep Guardiola, el inglés Arséne Wenger, el portugués José Mourinho y el italiano Carlo Ancelotti.