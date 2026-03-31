Pepe Jiménez Sevilla, 31 MAR 2026 - 10:50h.

Del Nido Carrasco: "Si compran el club, imagino que no seguiré; si no lo hacen, nada me hace pensar en un cambio"

Del Nido Carrasco atendió a los medios de comunicación este Martes Santo

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José María del Nido Carrasco volvió a atender a los medios de comunicación casi dos meses después de su última intervención y lo hizo, tras los últimos sucesos vividos en el Sevilla, con un mensaje directo, con algún dardo envenenado y un claro aviso de futuro: "Lo mismo".

El máximo mandatario blanquirrojo no cambió, en demasía, su postura al hablar sobre la futura venta del club y volvió a argumentar su falta de acciones para tomar una decisión en una operación en la que, según sus palabras, "aún se está estudiando la situación económica".

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Sin embargo, Del Nido Carrasco sí quiso defender su trabajo y antes de reconocer que "hay algunos cánticos que me duelen y que nos provocan sanciones", advirtió que "si llegase alguien después de mí, deberá de tomar las mismas decisiones que yo, a menos que meta dinero a fondo perdido y acelere todo el proceso".

En este sentido, el presidente adelantó que ya ha comenzado a tomar decisiones de futuro con "contrataciones de jugadores" y defendió que el mal momento del equipo se debe, en parte, a las limitaciones que se sufren en la economía... mandando un dardo a jugadores con altos salarios que no tienen participación habitual. "A todos nos gustaría estar mejor, pero esto también es fruto de la confección de plantilla, tenemos 30 millones de euros que no juegan habitualmente en el Sevilla. Ese es el escenario que me ha tocado y son las decisiones que puedo tomar".

Finalmente, y aunque ya ha tomado algunas decisiones de la mano de Antonio Cordón, Del Nido Carrasco no cerró la puerta a su salida inmediata y es que "si compran el club, imagino que no seguiré", advirtiendo, eso sí, que "si no compran, teniendo en cuenta el pacto, nada me hace pensar en un cambio".