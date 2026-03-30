Oso, en el radar de la selección argentina

Lucas Gatti 30 MAR 2026 - 22:24h.

Oso despunta con el Sevilla y Scaloni se fija ya en él

Así fichó el Sevilla a Oso; de la reunión en Antequera al potencial para adaptarse al fútbol moderno

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Joaquín Martínez Gauna, defensor de 22 años, ha captado la atención de Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina. Su desempeño destacado en el Sevilla le ha situado como una posible incorporación a la Albiceleste. Martínez Gauna debutó con el primer equipo sevillista en 2023, en un partido de Copa del Rey frente al Atlético Astorga, siendo observado desde entonces por Scaloni.

Valoraciones de Lionel Scaloni

En su última conferencia de prensa en Buenos Aires, previa al encuentro contra Zambia en La Bombonera, Scaloni afirmó: “Es seleccionable en base a su rendimiento”. Además, resaltó: “Los hemos visto en varios partidos. Contra el Betis ha entrado bien, en el clásico. Forma parte de una lista de jugadores que seguimos. En base a su rendimiento, ya veremos para convocarlo. Pero lo estamos siguiendo”. De esta forma, Scaloni deja abierta la posibilidad de convocar al defensor según lo que demuestre en el campo.

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Situación actual respecto a la convocatoria

Según pudo averiguar ElDesmarque, Martínez Gauna estaría incluido en la prelista de 55 jugadores por Argentina que la AFA le entregó a la FIFA para el Mundial 2026, que se reducirá a 26 el próximo 30 de mayo para representar a la Albiceleste. Pero finalmente el defensor por la izquierda no integrará la lista final que competirá en Estados Unidos, México y Canadá.

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Competencia en el puesto y futuro en la selección

“El Oso”, como se le conoce por su seudónimo, compite en el lateral izquierdo con Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Facundo Medina y Gabriel Rojas, todos tenidos en cuenta por Scaloni. La idea del entrenador argentino es citarlo por primera vez tras el Mundial 2026 para que vaya adquiriendo ritmo con el grupo.

Posibilidad de elegir selección nacional

Por su situación familiar, Oso puede optar entre representar a la selección argentina o ser tentado por la española. Hasta el momento, Martínez Gauna no se ha pronunciado al respecto; aunque, por su edad, solo puede ser citado por el combinado absoluto. Él espera una llamada desde Argentina.

Raíces familiares y formación

Martínez Gauna nació el 9 de julio de 2003 en Torrevieja, siendo sus padres argentinos de la localidad de Reconquista. Su padre, Hernán Martínez, exfutbolista del Club Adelante de Reconquista, es licenciado en Educación Física, entrenador UEFA Pro y posee un máster en Alto Rendimiento Deportivo. Joaquín, con una altura de 1,83 m, creció entre la herencia argentina y la formación futbolística en España.

El debut de Martínez Gauna en el Sevilla.

Su debut tuvo lugar el 5 de diciembre de 2023, fecha a partir de la cual el técnico santefecino comenzó a seguir de cerca su evolución. Luego, en el once titular del Sevilla en La Liga se produjo en Mestalla ante el Valencia, donde permaneció hasta el minuto 85, cuando su equipo ganaba 1-0, en un partido que terminó igualado.

Según el contrato de Oso, que expira en 2027, tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, valor que podría aumentar hasta los 20 si en el próximo partido juega 45 minutos o más. De esta manera, cumpliría con 15 encuentros esta temporada, por lo que dicha clausura se activaría, cifra inédita para un jugador surgido de la cantera en años recientes.