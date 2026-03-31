Pepe Jiménez Sevilla, 31 MAR 2026 - 11:44h.

Así se ha encontrado la plantilla del Sevilla García Plaza: Peque, Agoumé, Azpilicueta, Kike Salas...

César Azpilicueta se ejercitó este martes, otra vez, con sus compañeros

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César Azpilicueta, de momento, apunta a Oviedo. El zaguero del Sevilla se ejercitó este martes con normalidad con sus compañeros y, por segunda sesión consecutiva, pudo mostrarse ante Luis García Plaza, apuntando a ser el primer gran líder de la primera línea con el nuevo entrenador.

Pendientes del estado físico de Kike Salas, que se ejercitó el lunes con sus compañeros y debe pulir las pequeñas molestias que arrastra desde principios del mes de marzo, García Plaza sí sabe que podrá contar, a menos que algo ocurra de aquí al sábado, con Azpilicueta.

El veterano ex del Atlético de Madrid acumula dos sesiones consecutivas y parece que no tendrá problemas para jugar en el decisivo encuentro ante el Real Oviedo en este próximo Domingo de Resurrección.

Las principales dudas de García Plaza en su alineación

Con César Azpilicueta presente, y con el presumible cambio de sistema al 1-4-2-3-1, García Plaza deberá realizar diversas modificaciones respecto a lo que presentaba Matías Almeyda hasta ahora en el Sevilla.

Suponiendo que Odysseas Vlachodimos seguirá siendo el portero, todo apunta a que Azpilicueta formará eje defensivo con Kike Salas -si está al 100%- mientras que los laterales serían para Carmona y Oso, que tendrá cierta ventaja respecto a Gabriel Suazo.

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En el centro, sin Lucién Agoumé, el técnico deberá apostar por mantener a Djibril Sow junto a Batista Mendy, Joan Jordán o Gudelj, o colocar al suizo de mediapunta y un doble pivote nuevo. Finalmente, las bandas quedarían para Rubén Vargas y Juanlu Sánchez, dejando que la delantera y la mediapunta entre en una pelea en la que no estará, eso sí, Peque Fernández.

Muchas incógnitas aún en este Sevilla que, poco a poco, deberá ir definiendo su alineación para la primera cita bajo las órdenes de Luis García Plaza.