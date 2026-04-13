Expulsado por llamar "puto bigotes" a un árbitro que se dejó bigote para la Jornada Retro de LaLiga
Ocurrió durante el partido entre el Granada CF y la Cultural Leonesa
Así son todas las camisetas vintage de la Jornada Retro de LALIGA
La Jornada Retro de LALIGA ha estado llena de detalles, momentos vintage y curiosidades. Tanto en las gradas como en el terreno de juego. Y no sólo por las camisetas o por el balón, sino que muchos árbitros han sido partícipes del acontecimiento. Durante este fin de semana se ha visto poco habitual: colegiados con bigote. Normalmente, los árbitros suelen ir afeitados por recomendación del propio CTA, salvo algunas excepciones, pero estos últimos días algunos han apostado por tener un look más 'ochentero'.
Y ahí ha surgido, a la vez, una de las notas negativas del fin de semana. Ocurrió en Los Cármenes, en el partido entre el Granada CF y la Cultural y Deportiva Leonesa. Un solitario gol de Rubén Alcaraz de penalti en los primeros compases del encuentro permitió al cuadro andaluz dejar casi certificada su permanencia y hundir como colista al equipo leonés. Un duelo que acabó con tres jugadores expulsados: Baila Diallo y Jorge Pascual en los locales y Víctor García para los visitantes
Especialmente llamativa fue la roja directa a Pascual, cuando ya se había sobrepasado el minuto 90. Según reflejó Alejandro Ojaos Valera, colegiado del encuentro, el atacante del Granada vio la roja "por dirigirse al árbitro asistente número 2 desde el sueño y en señal de disconformidad en los siguientes términos: 'Puto bigotes', al tiempo que se llevaba el dedo índice sobre el labio superior simulando este".
Y es que con motivo de la Jornada Retro, tanto el colegiado principal como uno de sus asistentes se habían dejado algo de bigote, lo que motivó aparentemente la expresión de Pascual y su consiguiente expulsión. Ojaos Valera, habitualmente, va afeitado por completo, por lo que todo apuntaba a que se trataba de algo excepcional para este fin de semana. Su expresión fue dirigida al linier, que había seguido también su look. Y el jugador, en cualquier caso, acabó en la calle.