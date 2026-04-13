Desmarcados Athletic: a San Mamés se le acaba la paciencia con un proyecto muerto

¿Y si el punto retro del Athletic era volver al terror del Bienio Negro, se preguntan algunos?

Compartir







BilbaoSi hay un argumento en el que hay que darle la razón a Ernesto Valverde es que cuando la pelotita no entra todas las aficiones pierden los nervios y la paciencia, sea en Dortmund, en Larnaka, Kinshasa o en San Mamés. Es lo que le viene ocurriendo al Athletic Club en una temporada aciaga que ha entrado ya directamente en el terreno de la descomposición.

El conjunto de Valverde ha batido su récord de derrotas en una temporada, continúa con los mayores pilares de su proyecto deportivo (Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Alex Berenguer) desaparecidos en combate (homenajeando al recientemente fallecido Chuck Norris) y la equidistancia entre los puestos europeos y de descenso no se sostiene más que en la pura cuenta matemática.

Como suele decir Pep Guardiola, en una competición de la regularidad, como es la liga, lo que cuenta a la larga es el fútbol que hagas. No valen golpes de fortuna, como los Lucky Punchs del boxeo, o factores externos. Esto no es una eliminatoria. El equipo que no juega bien, y se hace difícil encontrar uno que lo haga peor que el Athletic entre los 20 de LALIGA española, se aboca a problemas y a pasarlo mal.

Vivir la peor entrada de la temporada ya es un castigo en sí mismo, pero la final ante Osasuna va a exigir que todos den un paso al frente, no haya que sacar luego los Kleenex...

Un Athletic de rebajas en un año demasiado gore para lo que pintaba

Por desgracia, tras caer con justicia ante el Villarreal de Marcelino en la Catedral no pocos comienzan a recordar el famoso 'Bienio Negro' de primeros de siglo XXI. Aunque aquel equipo sí tenía la excusa al menos de que iba casi desnudo de plantilla.

Y en el Athletic además empiezan a cobrar auge los síntomas de los conjuntos en crisis. Mal juego, malas estadísticas defensivas (más de tres meses sin dejar la portería a cero) y ofensivas (descenso tremebundo de las cifras goleadoras) y traslado del runrún hacia el entorno.

Dio la sensación de que la bronca final al colegiado Guzmán Mansilla diluyó la que le iba a caer a los jugadores y el cuerpo técnico...

En San Mamés se asiste a las primeras broncas serias al equipo y cuerpo técnico, algunos se dedican a meterle caña al presidente Jon Uriarte cuando el equipo va perdiendo en casa y al final resulta que el martes 21 ya tenemos una verdadera final en el derbi frente al CA Osasuna de Alessio Lisci a disputar en San Mamés en jornada adelantada.

Desgraciadamente, cuando se tuvo la idea comercial de vivir una jornada retro no pensábamos que para el Athletic iba a suponer esto: retrotraernos en el tiempo a periodos en los que faltaba unidad, rendimiento y resultados. Pues ya lo tenemos aquí. Con 4 de los últimos 18 puntos, los manidos 42 se siguen resistiendo, la grada se cabrea, Ernesto Valverde y Unai Simón (cada uno a su modo) contestan, Javier Clemente raja de la aplicación actual de la Filosofía, en fin...

A ponerse las pilas y el mono de trabajo.