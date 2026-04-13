Asís Martín 13 ABR 2026 - 00:37h.

Raúl García señala lo negativo de la filosofía del Athletic Club: "Debería haber sido más ambicioso"

El Athletic está a 6 puntos del descenso y sigue su caída libre en LALIGA EA SPORTS

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BilbaoA la conclusión del doliente partido con el que el Athletic Club de Ernesto Valverde regresaba este domingo por la noche a Bilbao en la competición liguera, en un duelo más de la Jornada Retro disputado contra el Villarreal CF de Marcelino García Toral en el estadio de San Mamés, atendía a la prensa el futbolista rojiblanco Gorka Guruzeta quien hizo balance de la derrota por (1-2) cosechada ante los groguets que provocó una fuerte bronca en Bilbao.

Para el jugador donostiarra, autor del gol del honor rojiblanco ante el Submarino Amarillo, "no queda otra que apretar los dientes y sacar los partidos que nos quedan porque el objetivo se nos está alejando y lo que queremos es entrar en Europa. Nos está costando mucho ganar. Lo primero es salvar la categoría y luego ir a por lo de arriba".

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Y hay que aplicarse más y mejor para no acabar en la UVI... "Tenemos que ser más fuertes atrás y no empezar la mayoría de los partidos encajando, porque al final nos toca remontar en todos los partidos y estamos a un nivel... que cuesta".

El vestuario del Athletic Club no se olvida pese a todo de Europa...

"No podemos permitirnos la primera parte que hemos hecho en San Mamés. No estamos dando lo que esperábamos desde el principio de temporada. Está siendo un año duro. No queda otra que apretar, darle la vuelta a la situación y acercarnos al objetivo, que es Europa".

Aunque para Gorka Guruzeta pese a todo lo visto "el resultado es bastante engañoso. El primer gol de ellos ha sido una jugada perfecta y el segundo es un córner a favor que nos la roban. El 0-2 nos ha matado. La actitud tiene que ser la de la segunda parte" ha solicitado a la caseta de Lezama que ya piensa en esa final contra el CA Osasuna del martes 21 de abril.