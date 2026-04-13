Asís Martín 13 ABR 2026 - 09:16h.

Rajada de Javier Clemente sobre la filosofía del Athletic actual: "Se hacen trampillas, cantera vasca unas narices"

El Athletic Club nunca había perdido más de 21 partidos en una temporada. Hasta hoy...

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BilbaoAparte de Iñaki Williams o de un sincero Gorka Guruzeta para digerir lo que fue la derrota en el partido con el que el Athletic Club de Ernesto Valverde se pasaba este domingo por la noche por la sala de prensa en San Mamés, en un duelo más de la Jornada Retro disputado contra el Villarreal CF de Marcelino García Toral, el guardameta internacional rojiblanco Unai Simón quien hizo balance del preocupante (1-2) cosechado ante los groguets de Marcelino que deja al Athletic con 38 puntos, lejos de estar salvado.

Para el jugador de Murgia, que lleva 3 meses sin ver una portería propia a cero, ha explicado en las tripas de la Catedral sobre los pitos escuchados que "no nos gusta que nos piten, pero somos profesionales. Entiendo que puedan hacerlo, otra cosa es que lo comparta o no. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar. Lo que más duele es no haber sumado hoy. Hicimos una segunda parte muy intensa, reforzados en intensidad y garra. Nos ha faltado ser más precisos en las áreas".

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"Estoy orgulloso de cómo ha reaccionado el equipo en la segunda parte y tenemos que hacer siete partidos que nos quedan como esta segunda parte. Podemos pelear por mucho más de lo que se dice fuera del vestuario y en la prensa", ha avisado el meta alavés para quien "el año pasado batimos muchos récords positivos y este igualamos los negativos. No éramos tanto el año pasado ni tan poco este".

La habitual bronca a Iñigo Lekue en San Mamés el año en que acaba contrato el de Deusto...

"Lekue es un referente en el vestuario, es fuerte, y es optimista ante las adversidades. Siempre da la cara, nunca se esconde. Me duele que haya cometido ese error porque no se lo merece" zanjaba el guardameta internacional del Athletic que en breve jugará un nuevo Mundial ahora con el riojano Luis de la Fuente al mando de La Roja.