Asís Martín 14 ABR 2026 - 14:22h.

Para el 'Rubio' de Barakaldo su estrategia de comunicación no ha sido buena para el equipo

Javier Clemente responde a los que le critican por alimentar a los haters del Athletic: "Hemos perdido la esencia"

Compartir







Bilbao"Oye, parece que estamos en un velatorio, hay que animar a la gente" lanzaba este martes el laureado entrenador Javier Clemente Lázaro en el micrófono de Onda Vasca analizando el caliente ambiente vivido en el partido perdido por el Athletic Club, el pasado domingo ante el Villarreal de un pletórico Marcelino García Toral, en San Mamés.

En esa tesitura de pitidos y críticas, J.M. Monje le ha cuestionado al 'Rubio' de Barakaldo por la figura del técnico rojiblanco Ernesto Valverde, quien anunciaba casi en la previa del duelo ante el Real Betis que iba a concluir su etapa en Bilbao al final de la presente temporada. Algo, pensado a nivel estratégico para disipar dudas y dar tiempo y margen de cara a las elecciones, pero que Clemente cree que no ha supuesto una ayuda para calmar los ánimos...

¿Cómo le ve Clemente a Ernesto Valverde y cómo ve su decisión para el Athletic Club?

"A Valverde yo no le veo quemado, pero Ernesto se ha anticipado, con una serie de partidos por disputarse, con una noticia que hizo pública con buena fe pero que le va a incomodar, y aviso de que hace 3-4 meses cuándo se empezaba a hablar ya por Bilbao de otros entrenadores que yo ya dije que para mi eso era una mala noticia" ha desvelado Clemente.

PUEDE INTERESARTE Jon Uriarte va a empezar con una final su segundo mandato en el Athletic

"Porque salen cosas y creo que perjudican... Si Valverde dice que se va a final de temporada eso no es bueno, ojo, que Ernesto necesita marcharse, pues que lo haga, eh. Es un tipo honrado y me parece bien, porque se podía quedar a chupar de la piragua y ya veremos qué pasa luego".

"Pero a su vez es malo, porque he sido entrenador en muchos sitios y si dices que te vas faltando 10 partidos no es que te castiguen por ello los jugadores, pero pasa factura porque siempre deben pensar que a 'este es al que voy a tenerle el año que viene aquí y a ver si me pone o no, o si me traspasa' y debe dar el callo".

PUEDE INTERESARTE Marcelino y su réplica al miedo que inunda San Mamés y el entorno del Athletic

Y el mensaje que le llega a la afición rojiblanca con adelantar el adiós...

"Además, el público en San Mamés con 50.000 tíos que ya saben que Ernesto Valverde se va y ahí te surge la movida de quien viene o no va a venir, de que si el alemán (Edin Terzic) u otro entrenador bla bla y el público entonces dice que 'vale, pues a ver, si te vas pues te pongo a parir y te culpo a ti de todo'... y aunque sean 7 los criticones quienes lo hacen pero ya son 7 opiniones negativas".

Por último, Javier Clemente rompía una lanza por el entrenador de Viandar de la Vera, del que opina que "Ernesto es un chaval honrado y alguien que ha estado muchos años con nosotros y no creo que le afecten esas críticas, pero no ayudan" ha recordado el de Barakaldo.