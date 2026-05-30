Florentino Pérez arropando al Castilla y Riquelme en los toros: dos maneras diferentes de hacer campaña

Andrea Esteban 30 MAY 2026 - 17:54h.

Ambos dejaron imágenes muy diferentes en una nueva jornada de campaña

El Real Madrid ya conoce a sus grandes rivales por Konaté tras su decisión con el Liverpool

Compartir







La carrera hacia la presidencia del Real Madrid sigue dejando imágenes llamativas. En el quinto día de campaña, Florentino Pérez y Enrique Riquelme protagonizaron dos actos muy distintos para acercarse al madridismo, cada uno con una estrategia propia y escenarios completamente diferentes.

Florentino se vuelca con la cantera en Valdebebas

El presidente en funciones eligió la Ciudad Real Madrid para mostrar su apoyo a los equipos de cantera. Florentino estuvo presente en el Alfredo Di Stéfano durante la victoria del Castilla ante el Sabadell (2-0) en la ida del playoff de ascenso a Segunda División.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero ingresarán los equipos de LALIGA por sus jugadores en el Mundial

Además de seguir el encuentro, aprovechó la jornada para felicitar al Juvenil A por una temporada histórica culminada con la conquista del triplete.

La presencia de Florentino también generó una gran expectación entre los aficionados presentes en Valdebebas. El dirigente dedicó tiempo a fotografiarse con seguidores, firmar autógrafos y atender a los jóvenes madridistas en un estadio que presentó una gran entrada.

PUEDE INTERESARTE Konaté dejará el Liverpool como agente libre y el Real Madrid ya se frota las manos

Riquelme apuesta por la cercanía y Las Ventas

Mientras tanto, Enrique Riquelme desarrolló una agenda diferente. El candidato alternativo también mantuvo contacto con aficionados jóvenes y dejó algunas imágenes jugando al fútbol y mostrando sus habilidades con el balón.

Antes, había acudido a la Feria de San Isidro en la Plaza de Las Ventas, donde compartió impresiones con numerosos asistentes y coincidió con figuras reconocidas del madridismo, entre ellas el exfutbolista español Míchel.

PUEDE INTERESARTE Sólo el pago de la cláusula separa a José Mourinho del Real Madrid

Dos actos distintos, dos escenarios opuestos y dos maneras diferentes de intentar convencer al socio madridista en una campaña que sigue ganando protagonismo conforme se acerca la fecha de las elecciones.