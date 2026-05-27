Álvaro Borrego 27 MAY 2026 - 20:10h.

El presidente promete luchar contra la reventa y crear una revolución tecnológica en torno al Santiago Bernabéu

Los diez palos de Florentino Pérez a Enrique Riquelme en la presentación de su candidatura: "Vienen a servirse del Real Madrid"

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Florentino Pérez presentó este miércoles su candidatura para las elecciones a presidente del Real Madrid. El todavía máximo dirigente de la entidad centró su intervención en señalar "la improvisación" de Enrique Riquelme y toda la "campaña orquestada" que hay detrás para desestabilizar a la sociedad. También se mostró firme contra la presunta corrupción del FC Barcelona y prometió "luchar hasta el final" para que se haga justicia. Por último presentó su plan para los socios, con el deseo de construir un "Santiago Bernabéu infinito", redoblar los esfuerzos para "terminar con la reventa" y crear "un gran club social" para el encuentro de los socios.

Un Santiago Bernabéu "infinito"

"Queremos reforzar la implicación de los peñistas y me comprometo con ellos para el futuro del Real Madrid. Seguimos el camino que marcó Santiago Bernabéu. Han pasado menos de dos años desde que ganamos la trigesimosexta Liga y la decimoquinta Champions. Estamos trabajando con nuestras fuerza e ilusión para tener un equipo y cumplir nuestros sueños. Estamos preparados para seguir ganando. Hemos demostrado que sabemos gestionar el club más exigente del mundo. La transformación del estadio es que podemos hacer realidad lo que parece imposible. El Bernabéu tiene la tecnología del futuro. El futuro no se improvisa. Hemos pensado en grande para hacer una revolución tecnológica. Con Apple estamos creando el Bernabéu infinito. Estamos ante una utopía tecnológica (desde todo el mundo, en sus casas, podrían ver los partidos como si estuvieran en el estadio) que será real. Queremos alimentar los sueños que provoca el Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para reforzar el vínculo de nuestros socios con el club".

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Un gran "club social" para los socios

"Estamos intentando adquirir un terreno que es cuatro veces más grande que el espacio que queda por edificar en la Ciudad Real Madrid, y ahí queremos crear el gran club social para los socios. Un espacio que será tan espectacular como todas las instalaciones que hemos venido construyendo".

Florentino Pérez promete luchar contra la reventa

"Los socios tenemos que ser titulares del patrimonio que hemos construido no solo en lo emocional, también en lo económico y jurídico. Soy consciente de muchos socios que no pueden. Estamos luchando con la policía para rescatar la reventa ilegal, vamos a hacer esto cada temporada, la lucha contra la reventa es defender el patrimonio de los socios".