Álvaro Borrego 27 MAY 2026 - 19:37h.

El presidente criticó con dureza la "campaña orquestada" que hay para derrocar su figura, señalando también la "improvisación" de la candidatura de Enrique Riquelme

Enrique Riquelme promete la 'Ciudad del Socio' en Valdebebas: pabellón de baloncesto, pistas para los socios, hoteles, zonas infantiles...

Compartir







Florentino Pérez presentó este miércoles las líneas maestras de su candidatura para relevar su presidencia en el Real Madrid. Como ya hiciera en su última comparecencia pública, el presidente volvió a arrojar incertidumbre sobre la apuesta de Enrique Riquelme, a su juicio un tanto improvisada, y se centró en defender sus propuestas para seguir abanderando al que considera "el mejor club del mundo". Con Ronaldo Nazario como uno de los principales valedores de su proyecto, el empresario empezó atacando. A los "cuñados, primos y directivos" que a su juicio vienen a servirse del club y no a servirle. A los que "provocaron la mayor vergüenza" de la historia de la entidad.

En ElDesmarque hacemos repaso a la intervención inicial de Florentino Pérez, señalando en negrita los ataques directos a la candidatura contraria.

El presidente empezó explicando por qué convocó las elecciones, criticando directamente a la candidatura contraria: "Vosotros debéis saber por qué convoco elecciones anticipadas. Lo fácil habría sido seguir, pero los socios tenéis el derecho a saber lo que ocurre. Desde hace meses vengo detectando una campaña en la sombra con el único objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales de todo tipo hacia mí. Ataques de todo tipo con tal de influir en vosotros y en el Real Madrid. Como siempre he antepuesto los intereses del club a los personales y como todo lo conseguido ha sido en común he decidido la posibilidad de ir a las urnas y que los dueños del club decidan. Este es un club democrático y transparente, no es verdad lo que dicen que yo impido las elecciones. Son los que siempre han querido mandar en el club. No se creen que los únicos dueños son los socios. Por eso he convocado estas elecciones", argumentaba el presidente, quien no dudó en señalar a Ramón Alarcón como uno de los artífices de esa campaña.

PUEDE INTERESARTE Unai Emery, Arteta y otros posibles candidatos a nuevo entrenador del Real Madrid tras las pista que ha dado Enrique Riquelme

"Ahora que hay candidato sabemos que esta campaña está orquestada por los mismos, que protagonizaron la etapa más siniestra del Real Madrid, la de Ramón Calderón. Los mismos que estaban en aquella junta, aquellos que en una asamblea robaron la soberanía de los socios. Aquello acabó con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestra historia. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso directivos que no tienen el valor de presentarse a ustedes después de aquello. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse de él. Hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza leyendo una información. ¿Ustedes entienden que alguien que pide un crédito a un interés del 54% de intereses al año tiene solvencia para presidir al Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco quiso darles el aval. Vaya solvencia para defender al Real Madrid en caso de un apuro. Yo soy del Real Madrid y otros quieren que el Real Madrid sea suyo".

Florentino Pérez insistió en la "improvisación" que a su juicio atañe a la candidatura de Enrique Riquelme, vanagloriándose también de sus méritos pasados: "Trabajaremos más que nunca para que el club siga siendo de los socios, porque eso es lo que he defendido toda la vida, por eso avalé con mi patrimonio y vine para trabajar con todas mis fuerzas. Los socios hemos sido, somos y seremos dueños de nuestro destino. El futuro es tener un proyecto serio, de ambición y para provocar el orgullo de ser madridista. El futuro no se improvisa. Hemos trabajado para que el Real Madrid esté preparado, con un modelo de éxito y que se estudia en las universidades más prestigiosas del mundo. Es el club con mayores ingresos, la marca de más fuerte del mundo, el club con mayor reputación del mundo. Lideramos todos los rankings internacionales y todo eso es producto de una gestión impecable. Por mucho que se empeñen en construir mentiras, no nos van a engañar, por eso tengo claro que debemos blindar al club. Estamos trabajando para poner en valor ese patrimonio que es nuestro. Nos han lanzado ataques gravísimos".

"Ser socio significa orgullo. Trabajamos en la fórmula más transformadora de la historia del club. Soy consciente de una preocupación de los socios no abonados, el estadio tiene un límite que nos impide dar satisfacción a todos, pero esa preocupación es la nuestra y trabajamos con la policía contra la reventa. La lucha contra la reventa es la lucha en favor del club. Las peñas son fundamentales. Hemos sido capaces de escribir juntos una de las páginas más emocionantes siguiendo el camino que nos marcó Santiago Bernabéu", espetaba el todavía presidente.